von Stefan Heimpel

Wie geht man sicher mit Informationen im Internet um? Bei einem dreitägigen Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung namens „Smart Camp“ am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule (OHG) lernten rund 100 Schüler der zehnten Klassen verschiedene Gesichtspunkte kennen.

Extremismus und Mobbing

Zum einen ging es um Extremismus im Netz, zum anderen um Mobbing und Hass-Angriffe in den sozialen Medien. Für die Schüler hatte diese Veranstaltung einen ganz besonderen Reiz: zum einen konnten sie vieles lernen bis zum professionellen Drehen kleiner Videos mit dem Handy. Zum anderen war es der Stiftung gelungen, mit Julian Weissbach, Künstlername Julez, einen bekannten YouTube-Star nach Furtwangen zu holen, der den meisten Schülern schon lange durch seine Aktionen im Internet bekannt war.

Fake News auf der Spur

Am ersten Tag ging es um Methoden und Strategien der Extremisten im Netz. Zu den Referenten gehörte unter anderem Thorsten Müller, Professor für Politik und Soziologie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Hagen. Auch war eine Reihe von Journalisten zu Gast. Gemeinsam vermittelten sie den Schülern Methoden, um Meldungen im Internet einfach auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.

Fake News auf der Spur

Denn extreme Gruppierungen arbeiten häufig gezielt mit falschen Informationen, den viel zitierten Fake News. Von welcher Quelle kommt diese Information? Gibt es noch weitere Quellen? Wie vertrauenswürdig ist die Quelle? Mit kurzer Recherche kann man so häufig falsche Meldungen erkennen.

40 Prozent wurden schon gemobbt

Der zweite Tag widmete sich Hass und Mobbing in sozialen Netzwerken. Erschreckend waren die Zahlen: Rund 40 Prozent aller Jugendlichen waren schon mehr oder weniger von Hass-Attacken im Internet betroffen. Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen.

Schüler drehen Youtube-Videos

In verschiedenen Gruppen wurde das Thema unterschiedlich angegangen: die einen entwarfen ein Motto für die Aktion der OHG-Schüler gegen Mobbing, andere fertigten Videos für Youtube, Facebook oder Instagram, um das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen. Gerade in diesen Bereichen war Youtube-Star Julez natürlich sehr gefragt und konnte ihnen viele Tipps zum Videodreh vermitteln.

Reagieren, nicht ignorieren

Diese Ergebnisse wurden am dritten Tag bei einer Präsentation in der Aula vorgeführt. Eine ganz wichtige Botschaft war auch, dass man bei entsprechenden Vorfällen nicht nur zuschauen sollte, sondern gegen den Hass vorgehen und die Betroffenen schützen und unterstützen muss. So hieß dann auch das Motto, dass die Schüler selbst dieser ganzen Aktion gegeben hatten: „React – Don‘t ignore!“, auf Deutsch „Reagiere – Ignoriere es nicht!“.