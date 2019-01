von SK

Genauso wie der Fußball gehörte auch der Skisport von Anfang an zu den großen Leidenschaften der Sportfreunde. Am 26. Februar 1956 fanden die ersten Ortsskiwettkämpfe statt. Ausgetragen wurden sie am Winterberg gegenüber des „Löwen“. Bei guten Schneeverhältnissen wurde ein Langlauf- und ein Sprunglaufwettbewerb durchgeführt. Nach Beendigung des Langlaufs ging es zum Sprunghügel. Die Siegerehrung fand im Gasthaus "Löwen" statt.

Abfahrts- und Sprunglauf

Im Jahr 1957 konnten wegen Schneemangels keine Ortsskiwettkämpfe durchgeführt werden. Bei der zweiten Veranstaltung der Sportfreunde im Jahr 1958 wechselte man den Standort und trug Abfahrts- und Sprunglauf im Harzdobel beim Hofbauernhof aus. Siegerehrung war dabei ausnahmsweise in der „Krone“. Die Langläufe wurden am angestammten Ort auf der Löwenwiese ausgetragen.

Staffellauf für Verein

Nach fünfjähriger Pause ging es erst 1963 mit den Ortsskiwettkämpfen weiter. Ein Sprunglauf fand nicht mehr statt. Allerdings wurde zum ersten Mal ein Staffellauf für Vereinsmannschaften durchgeführt. Dabei kämpften die Schönenbacher Vereine bis 1988 um den Staffelsieg. Für den Sieger wurde ein Wanderpreis ausgeschrieben, sodass sich die Sportfreunde verpflichteten, von nun an jedes Jahr ein Skifest zu veranstalten.

1971 elektrische Zeitnahme

In den 60er-Jahren fielen die Wettkämpfe nur einmal (1967) den schlechten Schneeverhältnissen zum Opfer. 1971 gab es eine entscheidende Neuerung. Die männlichen Jugendlichen und die Erwachsenen wurden mit einer elektronischen Messeinrichtung überrascht. Diese wurde aus der Vereinskasse bezahlt und in zahlreichen Bastelstunden von Arthur Schneider und Herbert Harmayer für den Abfahrtslauf präpariert. Die benötigten 500 Meter Kabel wurden von Michael Vollmer gestiftet. Am Start, ausgelöst durch einen Mikroschalter, und am Ziel durch eine Lichtschranke gestoppt, konnte die Zeit bis auf 1/50 Sekunden abgelesen werden.

Schwierige Strecke

Dass die Streckenführung, gerade beim Abfahrtslauf, nicht einfach war, beweisen Zahlen von 1973. So konnten sich von 27 gestarteten Herren gerade 18 platzieren. Im selben Jahr wurden alle Jugendliche ab dem fünften Schuljahr mit einem Zeitmessgerät gemessen, das Zeitnahmen bis auf 1/100 Sekunden ermöglichte.

Neue Plaketten für Sieger

Ende 1977 gab es eine größere Beratung innerhalb des Skigremiums. Dabei beschloss man eine getrennte Wertung von aktiven Läufern und Freizeitsportlern und modifizierte die Zahlungsbedingungen hinsichtlich der Vereinsstaffelläufe. Außerdem beschloss man, die bisher verwendeten Urkunden bei den Damen- und Herren-Klassen durch Plaketten in Gold, Silber und Bronze zu ersetzen.

Beliebte Vereinsstaffeln

Meldete man bereits 1981 mit 18 Vereinsstaffeln einen neuen Rekord, war das Jahr 1982 hinsichtlich der teilnehmenden Mannschaften nicht mehr zu überbieten. Sage und schreibe 28 Vereinsstaffeln wurden am 17. Januar 1982 gemeldet. Nach zahlreichen kurzen und schneearmen Wintern fanden zwischen 1988 und 1999 keine Ortsskiwettkämpfe statt.

Bodenwälderpokal

Auch der Wechsel im Langlauf vom klassischen zum Skating-Stil brachte einige Änderungen bei den Langläufen mit sich. So planten einige begeisterte Sportfreunde, erstmals 1995 wieder Ortsskiwettkämpfe durchzuführen, aber wieder ließ Schneemangel an den besagten Wochenenden das Projekt scheitern. Erst 1999 fanden wieder die ersten Skiwettkämpfe in Schönenbach statt. Außerdem hatten die Sportfreunde angestrebt, dabei den traditionellen Bodenwälderpokal wieder ins Leben zu rufen. Dieses Skiwochenende mit alpinen Ortsskiwettkämpfen und Bodenwaldpokal wird traditionsgemäß im vorderen Bereich des Harzdobels beim Hofbauernhof ausgetragen.