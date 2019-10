Mit Faller Create können Modellbau-Fans erstmalig individuelle Modellhäuser selbstständig konstruieren und in 3D drucken lassen. Das Traditionsunternehmen Gebrüder Faller GmbH bringt nach eigenen Angaben den weltweit ersten digitalen Modell-hausgenerator auf den Markt.

Für Modellbauer und Hobbyarchitekten

Das Angebot mit dem Namen Faller Create ist über das Internet nutzbar. Auf www.faller-create.de können Modellbauer, Modelleisenbahner und Hobbyarchitekten ab sofort individuelle Modellhäuser im Maßstab 1:87 (Spurweite H0) selbst konstruieren.

Gebäude werden gedruckt und zugeschickt

Diese Unikate werden anschließend durch den Partner TinkerToys aus Magdeburg mittels 3D-Drucktechnologie produziert und dem Kunden zugesendet. Die zunehmende Industriereife des 3D-Drucks öffnet dieses Fertigungsverfahren für neue kommerzielle Anwendungsgebiete. Faller zeigt damit erneut, wie flexibel der deutsche Mittelstand Marktinnovationen in Service-Leistungen übersetzt.

Bisher wurden Faller-Häuschen auf diesem Weg gebastelt. Künftig entstehen sie am Computer nach den eigenen Vorstellungen des Kunden und im 3D-Druck-Verfahren. | Bild: Stefan Heimpel

„Der 3D-Druck eignet sich für den Modellbau in besonderem Maße. Mit Faller Create wollen wir auch neue Zielgruppen für das Hobby begeistern“, so der Marketing- und Vertriebsleiter Stefan Rude.

Traditionsreiches Unternehmen

Die Gebrüder Faller GmbH stellt seit über 70 Jahren in Gütenbach Gebäudebausätze und passendes Zubehör für den Modellbau her. Neben den eigenen Produkten hat das Unternehmen weitere Marken renommierter Hersteller im Vertrieb. Hauptabsatzbereich ist dabei Deutschland und das europäische Ausland. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1946 gegründet. In Gütenbach werden die Produkte erdacht, entwickelt, hergestellt und in die ganze Welt vertrieben.

Die TinkerToys GmbH entwickelt Konstruktionssoftware und ist führend in der Weiterentwicklung und Nutzung von FDM 3D-Druckverfahren.

Den Unternehmenskern bildet eine selbst entwickelte, kindgerechte Konstruktionssoftware, mit der spielerisch eigene Spielzeuge am Bildschirm gestaltet werden können. Das Unternehmen kooperiert mit Spielwarenherstellern und ist vor allem im Bildungsbereich tätig.