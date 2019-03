von Stefan Heimpel

Die Freie Liste Neukirch (FLN) hat ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, erstellt und per Abstimmung die Bewerber auf die Plätze verteilt.

Von den bisherigen Kandidaten der FLN kandidiert nur Ortsvorsteher Rainer Jung erneut. Die bisherigen Ortschaftsräte Michael Schätzle, Martina Fleig und Martin Dorer treten nicht wieder an. Erneut tritt Ortschaftsrat Jochen Löffler an, der allerdings bei der vergangenen Wahl für die Unabhängigen Wähler angetreten war.

Erfreut zeigte sich Rainer Jung, dass er bei der entsprechenden Suche genügend Kandidaten für die Liste gefunden hatte. Verteilt wurden auch die Plätze auf der Liste. Spitzenkandidat ist Jochen Löffler vor Ortsvorsteher Jung.

Entscheidend bei der Wahl sind aber die tatsächlichen Stimmen für die jeweiligen Bewerber, wobei erfahrungsgemäß die Kandidaten an der Spitze der Liste meist mehr Stimmen bekommen, wenn die Wähler beispielsweise einer Liste drei Stimmen geben und diese dann von oben her verteilen.

Der Ortschaftsrat Neukirch hat sechs Sitze. Allerdings hätte nach einer Modifizierung des Wahlrechtes die Freie Liste sogar zwölf Kandidaten aufstellen können. Darüber hinaus ist es bisher noch offen, ob es eine zweite Kandidatenliste oder Parteiliste für die Wahl in Neukirch geben wird.

Wählen können Namen eintragen

Ortsvorsteher Rainer Jung würde das sehr begrüßen, um den Wählern auch eine echte Wahl bieten zu können. Aber selbst wenn es nur diese sechs Kandidaten sind, die dann auf der Liste zu finden sind, kann jeder Wähler auch weitere Kandidaten auf den Wahlzettel eintragen und damit möglicherweise andere Personen in den Ortschaftsrat wählen.

Auf jeden Fall plant die Freie Liste Neukirch in den Wochen vor der Wahl, sich mit ihren Kandidaten bei einer Veranstaltung öffentlich vorzustellen. Näheres wird rechtzeitig noch bekannt gegeben.

Die Kandidaten der Liste sind in der Reihenfolge ihrer Plätze auf der Liste: 1. Jochen Löffler, 47 Jahre, kaufmännischer Angestellter. Er ist bereits seit fünf Jahren im Ortschaftsrat aktiv. Wichtige Themen für ihn sind die Vereinsarbeit und die Dorfgemeinschaft. 2. Rainer Jung, 63 Jahre, Diplom-Volkswirt. Er ist seit 25 Jahren im Ortschaftsrat Neukirch aktiv und sitzt darüber hinaus seit 20 Jahren für die Fraktion Freie Wählervereinigung im Furtwanger Gemeinderat. Seine wesentlichen Themen sind die Dorfentwicklung und die Infrastruktur.

3. Monika Braun, 49 Jahre, kaufmännische Angestellte. Themen sind Dorfgemeinschaft und Wohnraum in Neukirch. 4. Bernd Dorer, 19 Jahre, Elektroniker. Er will sich vor allem auch den Bedingungen in den Neukircher Außenbezirken widmen. 5. Jennifer Zapf, 34 Jahre, Heilerziehungspflegerin im Kindergarten Neukirch. Ihr ist es ein wesentliches Anliegen, dass Kindergarten und Schule im Ort bleiben können. 6. Marcel Scherzinger, 32 Jahre, Qualitätsmanager. Auch ihm sind Kindergarten und Schule ein Anliegen, ebenso geht es ihm um die Dorfgemeinschaft.