von Jürgen Liebau

Ein Raub der Flammen wurde am Freitagabend ein 170 Jahre altes Hofgebäude im Furtwanger Hohtal. Das Gebäude wurde schwer beschädigt, der 63 Jahre alte Hausbesitzer konnte leicht verletzt selbst das Haus verlassen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund eine Million Euro.

Enorme Hitze

Bei enormer Hitze kämpften sich die Männer vor und starteten einen ersten Löschangriff. Von allen Seiten trafen immer mehr Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen ein. Glücklicherweise befindet sich gleich neben dem Unglücksort die Hintere Breg.

Mit Pumpen wurde das Löschwasser aus dem Bach zum Brandherd geleitet. Da wurde es auch dringend gebraucht. Mithilfe sämtlicher Furtwanger Feuerwehrabteilungen sowie Einheiten aus Vöhrenbach und Villingen konnte das Feuer von allen Seiten bekämpft werden.

Atemschutzmasken schützen die Männer in der Drehleiter vor beißendem Qualm. | Bild: Jürgen Liebau

Besonders effektiv war der Einsatz der Drehleiter. So konnte der Löschstrahl gezielt im Dachbereich eingesetzt werden. Wegen des starken Qualms ging das natürlich nur mit Atemschutzmasken. Nach etwa 30 bangen Minuten hatten die Männer den Brand weitgehend unter Kontrolle. Mit einer Wasserwand wurde ein Nebengebäude vor Funkenflug geschützt.

Wasserwand schützt Nebengebäude

Totalschaden dürften ein paar Autos haben, die direkt neben dem Brandhaus standen. Sie fingen Feuer und mussten ebenfalls gelöscht werden. Sorgen bereiteten den Wehrleuten Gasflaschen, die in der Garage lagerten und von denen einige sogar explodierten. „Wir mussten deshalb besonders vorsichtig vorgehen“, berichtet Einsatzleiter und Abteilungskommandant der Stadt-Feuerwehr, Jürgen Scherzinger, auf Anfrage unserer Zeitung.

Bis zu 112 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, so Scherzinger. Vor Ort waren auch das Rote Kreuz, Polizei und der Kreisbrandmeister. Da der Einsatz sich bis in die späten Abendstunden fortsetzte, wurden die Wehrleute vom DRK-Ortsverein versorgt.

Eile ist geboten. Die Drehleiter wird einsatzbereit gemacht. Bis zu 112 Wehrleute sind gestern Abend im Einsatz. | Bild: Jürgen Liebau

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, allerdings sind die Wohnungen des Hauses nicht mehr bewohnbar. Bürgermeister Josef Herdner bot die Hilfe der Stadt bei der Unterbringung von Obdachlosen an.

Viele Schaulustige

Da immer mehr Schaulustige an den Unglücksort kamen, sperrte die Feuerwehr die Zufahrt ab. Aufgrund akuter Einsturzgefahr noch stehender Gebäudeteile können zwei umliegende Wohngebäude derzeit nicht betreten werden. Die mächtige Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Was den Brand auslöste, war am Abend noch unklar. Brandsachverständige der Kriminalpolizei nahmen ihre Arbeit auf.