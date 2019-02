von Christa Hajek

Groß war die Zahl der Mitglieder, die dem Geschichts- und Heimatverein Furtwangen seit 40 Jahren die Treue hält. Sie wurden bei der Hauptversammlung im Museumsgasthaus Arche geehrt.

Viele sind weggezogen

Im Jahr nach der Vereinsgründung hatten sich zahlreiche Mitglieder eingetragen, berichtete Vorsitzender Gerhard Buchmann, der bei der Gründung mit dabei war. Längst nicht alle Jubilare konnten zur Ehrung kommen, viele leben inzwischen nicht mehr in der Uhrenstadt. Zu ehren waren Herbert Dold, Klaus Dold, Albert Duffner, Eduard Herth, Heinz Hettich, Karl Hettich, Jochem Hollerbach, Bernd Kühn, Franz Lorenzi, Priska Lust, Konrad Mayer, Helga Müller, Gertrud Ruf, Klaus Scherzinger, Rosmarie Scherzinger, Hans-Gerd Schirmaier, Wolfgang Stoll, Esther Strube, Roland Thurner, Falk Völker, Roland Wehrle, Heinrich Wild und Udo Zier.

Sommerausstellung

Die Sommerausstellung 2019 wird „Schwarzwälder Handwerk – Kunst?“ gewidmet, kündigte Museumsleitern Elke Schön an. Im Zentrum wird das 79-teilige Service stehen, das von Jenny Guttenberg gemalt wurde und das die Familie Siedle dem Verein stiftete. Auch andere Furtwanger werden aus ihren privaten Sammlungen Kostbarkeiten für die Ausstellung zur Verfügung stellen. Die Schau wird ab 10. März zu sehen sein.

Heidelbeerfest

Auf dem Programm stehen das Maisingen am 5. Mai und das Heidelbeerfest am 28. Juli. Am Tag des offenen Denkmals wird sich die Arche am 8. September beteiligen. Am 21. März spricht Barbara Kienzler über den Mond, seine Wirkung im Einklang mit der Natur und unserer Gesundheit. Mit alten Schriften, Fraktur und Sütterlin, beschäftigt sich ein Vortrag am 10. Oktober.