von Brigitte Frank-Gauckler

Ein schwäbischer Türke im Badischen – das bot Altan Akif im Rösslekeller Neukirch genug Zündstoff. Vor vollem Haus präsentierte und brüllte er Lustiges, Klischeehaftes und auch Nachdenkliches. Erst fünfmal stand er auf einer Bühne, entdeckt hatte ihn der Veranstalter K 3 bei der offenen Bühne in Breitnau. Er sei ein alter Hase und gleichzeitig ein Newcomer, so Rainer Jung bei der Begrüßung. Akif ist von Beruf Pädagoge für Jugenderziehung. Als Schwabe mit türkischen Wurzeln lebt er jetzt im Badischen, in St. Georgen. Das gibt ihm genügend Stoff für seine Zwei-Stunden-Show.

„Schwein schmeckt nicht“

Gleich zu Beginn trieb er sein Spiel mit dem Publikum und holte sich Zuschauer auf die Bühne, ließ sich in Boxermanier anmoderieren und Texte verlesen. Die Interaktion mit dem Publikum pflegt er, so ist jede seiner Shows immer anders, er muss spontan reagieren und das tut er. So plaudert er über türkische Erziehungsmethoden und Religion, Beschneidung und Ramadan. Im Selbstversuch kommt er zu der Erkenntnis „Schwein schmeckt nicht“. Seine Erlebnisse bei der Wohnungssuche bringt er ebenso bedrückend wie lustig rüber.

Viel Selbstironie

Bei all seinen Aussagen schwingt viel Selbstironie mit. Er möchte sein Publikum nicht mit Schenkelklopfern zum Lachen bringen, möchte hinter die Kulissen, hinter die Klischees schauen, mit denen er aber auch virtuos jongliert. Im Alltag latentem Rassismus ausgesetzt, ist für ihn Integration ein Dauerthema. Er fühle sich integriert, wenn er sich im Ausland wie ein Deutscher fühlt und, noch schlimmer, so verhält. Auf der Bühne beschäftigt ihn mehr die deutsche als die türkische Politik.

Stellenweise langatmig

Dennoch glaubt er zu wissen, dass die Türken nicht in die EU wollen, denn sonst müssten sie den Griechen helfen. Manche Passagen gerieten etwas lang, doch er hatte viel zu erzählen und Nachdenkliches mitgebracht, war bei allem doch sehr unterhaltsam. Vor allem sein Spiel mit dem Publikum beherrscht er. Dieses saß um die an die Seite verlegte Bühne herum.

Mini-Poetry-Slam

Seinem Freund Heiko überließ er die Bühne für ein Mini-Poetry-Slam zum Thema Doppelmoral. Akifs Plädoyer ist es, nicht deutsch oder türkisch sein zu wollen oder zu müssen, sondern einfach Mensch, dies betonte er immer wieder, dennoch war „euer Nikolaus ein Türke“. Das Publikum fühlte sich bestens unterhalten.

Die nächsten Veranstaltungen

Im Rösslekeller findet am 21. Mai eine Lesung mit Reinhard Großmann statt, auch ein Vortrag zum Niedergang des Königinnenhofs vor 175 Jahren ist geplant. Im Sommer will der Verein eine Veranstaltung auf dem Rössle-Platz organisieren. Ende September bringt ein Duo-Comedy-Kabarett das Thema Männerschnupfen auf die Bühne.