von Stefan Heimpel

Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm kennzeichnete einmal mehr das Schulfest der Furtwanger Friedrichschule am Samstag. Vom Vormittag bis in den Nachmittag hinein gab es unterschiedliche Programmpunkte, aber auch das gemütliche Beisammensein in der Festhalle kam nicht zu kurz.

Spieleparcours

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiterin Cornelia Jauch begann das Programm mit einem Spieleparcours. Verschiedene Aufgaben galt es entweder in den Klassenzimmern oder auf dem Schulhof zu absolvieren. Dabei hatten die Veranstalter großes Glück mit dem Wetter. Trotz teilweise schlechter Prognosen blieb es bis zum Festende trocken und teilweise sogar sonnig. Für die Teilnehmer beim Spielparcours gab es kleine Preise.

Breite Unterstützung

Auf dem Schulhof startete parallel dazu „Spiel und Spaß in Haus und Hof“. Hier hatte die Friedrichschule wieder breite Unterstützung bekommen. Neben einer Rollenrutsche und der Hüpfburg präsentierte unter anderem der Modelleisenbahnclub seine Modellbahn, wobei die großen Fahrzeuge mit der Spur I besonders gut ankamen. Dazu gab es auf dem Schulhof einen Streichelzoo und die Möglichkeit zum Ponyreiten.

Beteiligt am Schulfest ist auch der Modellbahnclub, bei dem vor allem die großen Züge der Spur I beeindrucken. | Bild: Stefan Heimpel

Gummibärchen in der Sandlawine

Mit von der Partie war auch die Pfadfindergruppe der Royal Rangers. Hier konnten die Kinder am Feuer Stockbrot backen. Bei der Bergwacht wurden beispielsweise blutige Wunden geschminkt, und die Kinder konnten Lawinenopfer suchen: kleine Gummibärchen, die in der Sandlawine verschüttet waren. Beim FC Furtwangen gab es ein Torwandschießen.

Eltern bewirten Besucher

In der Festhalle sorgten die Eltern für die Bewirtung der Besucher. Nach dem Mittagessen ging es bei Kaffee und Kuchen weiter mit einem bunten Programm auf der Bühne. Die verschiedenen Klassen hatten unterhaltsame Darbietungen vorbereitet. Gleich zu Beginn gab es eine schwungvolle Darbietung mit einer Cajón-Band: Erst kürzlich hatte der Förderverein der Schule weitere Cajons angeschafft, das sind Trommel-Kisten, auf denen die Schüler gleichzeitig sitzen können. Die Eltern hatten diese Kisten zusammengebaut. Danach kamen die Schüler der ersten Klasse als bunte Fische auf die Bühne. Sie spielten den Song von den zehn kleinen Fischen, die dem Haifisch den Bauch füllen, am Ende aber doch wieder alle herauskommen.

Ort des sozialen Lernens

Besonders stolz sei man an der Schule, so Cornelia Jauch, auf das Motto „Ort des sozialen Lernens“. Respekt und Toleranz würden hier groß geschrieben. Ein gutes Beispiel dafür waren zwei orientalische Tänze. Spontan hatten sich Kinder aus der Türkei bereit erklärt, beim türkischen Kinderfest vorgeführte Tänze auch auf dem Schulfest zu zeigen. Ebenfalls als Gast kam der Kinderchor der Jugendmusikschule, der mit seinen Liedvorträgen auch dazu einlud, ebenfalls künftig beim Kinderchor mitzuwirken.

Vollbesetzte Festhalle

Die vierten Klassen zeigten sich schwungvoll mit dem Sprungseil, nachdem erst vor wenigen Wochen die Herzstiftung mit „Skipping Hearts“ diese Übungen als Prävention mit den Kindern eingeübt hatte. Die Drittklässler brachten mit dem Western-Tanz „Chattahoochee“ Stimmung in den Saal. Nach dem Schlusswort und großem Dank an die vielen Unterstützer durch Schulleiterin Cornelia Jauch sorgte die vierte Klasse dann noch einmal mit Akrobatik für Begeisterung beim Publikum in der vollbesetzten Festhalle.