von Stefan Heimpel

Regelmäßig aktiv ist der Verein Freundeskreis der Friedrichschule, um Aktionen und Investitionen für die Schule zu ermöglichen, die im normalen Haushalt nicht möglich sind. Hier konnte bei der Hauptversammlung der im vergangenen Jahr neu gewählte Vorsitzende Markus Aydt wieder einiges berichten. Aktuell hat der Freundeskreis 154 Mitglieder. Hier müsse man gerade bei der Einschulung im Herbst bei den Eltern wieder kräftig um neue Mitglieder werben. Immer wieder unterstützen die Eltern durch ihre Mitarbeit den Freundeskreis, beispielsweise beim Schulfest.

Neue Mitglieder werben

Beim Musical im vergangenen Jahr bewirtete der Förderverein die Besucher ebenso wie bei der Entlassfeier und der Einschulung. Auch finanzielle Unterstützung gab es in verschiedener Form, wie aus dem Bericht von Kassiererin Anna Perenthaler zu entnehmen war. So wurden die Aufführungsrechte für das Theaterstück vom Förderverein übernommen ebenso wie beim Trommel-Workshop die Beschaffung der Materialien und Finanzierung des Workshops. Der Besuch im Planetarium wurde ebenfalls gesponsert. Dazu kamen verschiedene kleinere Unterstützungen wie für die Garten-AG oder die Modell-Eisenbahner. Der Kassenstand des Fördervereins konnte dabei weiter gesteigert werden.

Ehrungen

Ein großes Thema im vergangenen Jahr, so Markus Aydt, war die Überarbeitung der Daten nach der Datenschutzgrundverordnung. Markus Aydt konnte mehrere Ehrungen aussprechen: für zehn Jahre Mitgliedschaft an Stefanie Dorer, Marion Hug und Gertrud Schlageter sowie für 20 Jahre für Silvia Hufnagel, Martina Higler-Dressel und Monika Wagner-Wehrle. Bei den anstehenden Neuwahlen kandidierte Schriftführerin Nadine Rissler nicht mehr, an ihrer Stelle wurde Daniela Kammerer gewählt. Beisitzer sind Beate Dufner und Silvia Hufnagel.

Anschaffungen zugestimmt

Beraten wurde schließlich noch über einige Wünsche der Schule für weitere Anschaffungen. Dazu gehören Sprungseile für den Sportunterricht ebenso wie spezielle Bälle für den Volleyballsport. Zugestimmt wurde auch der Anschaffung von Sitzpolstern für die Bücherei, die Details sollen hier noch geklärt werden. Schulleiterin Cornelia Jauch dankte für die breite Unterstützung. Ein weiterer Wunsch von ihr war es, dass die jährliche Autorenlesung beim Fredericktag durch den Förderverein unterstützt werden könnte. Hier gibt es bereits eine Förderung, ein Teil der Kosten bleibt aber trotzdem bei der Schule.

Schulfest wirft wenig ab

Im kommenden Jahr ist auch wieder eine „Schule auf Reisen“ geplant, für die wieder breite Unterstützung durch den Förderverein nötig sein wird. Gelungen war nach ihren Worten das Schulfest, was aber für die Schule selbst wenig Einnahmen brachte. Vor allem habe man ganz gezielt die verschiedenen Angebote für alle Kinder kostenlos veranstaltet. Hier könnte sich der Förderverein eventuell ebenfalls an entsprechenden Kosten beteiligen. Auch bei diesen Wünschen gab es durchweg Zustimmung aus den Reihen der Mitglieder.