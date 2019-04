von SK

In der katholischen Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen wird die Ostergeschichte aus Legosteinen lebendig und kann bis zum 22. April von 8.30 bis 17 Uhr in sieben Stationen erlebt werden. Konzipiert wurde die Ausstellung von den Gemeindereferenten Ursula Altehenger und Markus Ende aus der Pfarrei Propstei Werl.

Die Ostergeschichte in Legosteinen dargestellt. Hier Jesu mit seinen Jüngern. | Bild: Selma Zähringer

Die Ostergeschichte aus Legosteinen lädt Kindergartengruppen, Grundschulklassen, Familien und interessierte Besucher zum Entdecken ein. Kinder und Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Bregtal bauten in der Bibellesenacht unter der Regie von Selma Zähringer die verschiedenen Szenen vom Leben Jesu von Palmsonntag bis zur Auferstehung auf.

Fragen zur Ausstellung werden jederzeit während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro, Telefon 07723/ 5 04 76 60 oder Email info@kath-bregtal.de, beantwortet.