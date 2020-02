von Stefan Heimpel

Freundschaft und gegenseitige Unterstützung sind wichtig – dies demonstrierte das „Wilde Pack“ in dem gleichnamigen Musical am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium. Die Schüler der fünften Klassen hatten diese Geschichte mit Theater und Musik einstudiert und an zwei Abenden mit viel Erfolg aufgeführt.

Seit 24 Jahren werden Musicals aufgeführt

45 Schüler der Klassen 5a und 5b des Gymnasiums führten gemeinsam das Kindermusical auf. Sie setzten damit die an der Schule seit 24 Jahren bestehende Tradition eines alljährlichen Kinder- und Jugendmusicals fort. Viele Helfer waren nötig, um die Aufführung zu einem Erfolg werden zu lassen. Ihnen dankte am Ende der Aufführung unter anderem Schulleiter Andreas Goldschmidt herzlich. Die Eltern der Akteure hatten die Bewirtung der Besucher in der Pause und nach dem Ende der Aufführung übernommen. Mittel- und Oberstufenschüler wirkten als Techniker, Musiker und Souffleusen oder auch als Maskenbildner mit. Die Gesamtleitung lag bei den Lehrern Corinna Weißer (Theater-Regie) und Claudia Winker (Musik). Auch sie wurden vom Publikum mit viel Beifall gefeiert.

Brutales Bild des Zoos

„Das wilde Pack“ von Robert Neumann und Boris Pfeiffer erzählt die Geschichte zahlreicher Tiere. Im Mittelpunkt standen der junge Wolf Hamlet und sein bester Freund, der Gorilla Barnabas, die ihr ganzes Leben hinter Gitterstäben im Zoo verbracht haben. Dabei wurde ein recht brutales Bild des Zoos vermittelt, denn der Zoodirektor hatte auf Wunsch seiner Tochter beschlossen, den jungen Wolf zu töten und zu einem Pelzmantel zu verarbeiten. Mit kleinen Tricks schaffte der Gorilla, dass der junge Wolf fliehen konnte.

Aber wohin? Hier hatte Gorilla Barnabas seinem Freund schon oft von den Tieren erzählt, die irgendwo hinter der Stadt leben und immer füreinander da sind. Nach langer Suche fand der kleine Wolf dann die Lagerplätze dieser Tiere. Doch es war sehr ernüchternd, denn jedes Tier achtete egozentrisch nur auf sein eigenes Wohlergehen und schimpfte über die anderen. Nicht zuletzt herrschte große Angst vor der Anakonda in ihrer Höhle.

Hilfe der Tiere gefragt

Wolf Hamlet, der das Ganze nicht verstehen konnte, brauchte aber dann doch die Hilfe der Tiere, denn nun ging es nicht nur um sein eigenes, sondern auch um das Fell seines Freundes Barnabas, der für den Pelzmantel sterben sollte. Schließlich schaffte Hamlet es, die Tiere zu überzeugen, dass man gemeinsam stark ist und am Ende kam es dann zur Befreiung von Barnabas. Eine wichtige Hilfe war schließlich sogar die gar nicht gefährliche Anakonda mit ihrer Hypnose für den Zoodirektor.

Theater und Gesang sind gelungen

Theaterspiel, Solo-Gesang und vor allem auch der Chor charakterisierten diese gelungene Aufführung. Das Motto des Stückes wurde direkt am Anfang eines Liedes zusammengefasst: „Ohne Freunde ist es öde!“ sowie in der Erkenntnis, dass jeder einzelne etwas Besonderes kann und man gemeinsam stark ist.