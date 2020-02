Auch dieses Schuljahr stand wieder das Thema Uhr auf dem Programm der Naturparkschulen Furtwangen. Angeleitet durch Robert Werner und Christiane Hahn vom Deutschen Uhrenmuseum gingen die Zweitklässler der Anne-Frank-Schule und der Friedrichschule auf Entdeckungsreise durch 350 Jahre spannender Uhrmacherei-Geschichte im Schwarzwald.

Fiktive Rundfahrt

Die Schülerinnen und Schüler erlebten im Uhrenmuseum eine fiktive Rundfahrt, die im Jahr 1650 begann und schließlich in der Gegenwart endete. Besonders beeindruckt waren die Kinder von der raumfüllenden Noll-Uhr, die in früherer Zeit die Uhrzeiten in verschiedenen Städten auf der Erde angezeigt hat und viele liebevoll geschnitzte und sich bewegende Figuren eingebaut hat.

Staunen über Karrussellorgel

Ebenfalls erstaunlich für die Schüler war die funktionstüchtige Karussellorgel, die mit ihrer Lautstärke sehr beeindruckt hat. Im Ausstellungsbereich mit den Weckern durften die Schüler ausprobieren, wie man einen der alten mechanischen Wecker zum Klingeln bringt. In der heutigen Zeit mit digitalen Weckern kennen Kinder diese klassischen Techniken nicht mehr.

Glück für die Furtwanger Schüler

Nach dem verbindlichen Bildungsplan werden die Themen Zeit und Zeitmessung in der zweiten Klasse behandelt. Die Furtwanger Schüler haben das Glück, dass sich gerade in ihrem Wohnort das Deutsche Uhrenmuseum befindet. Diese Einrichtung bietet sich geradezu an, Schülern das Thema Uhr praxisnah nahezubringen. Daher ist das Modul „Im Wandel der Zeit – Die Schwarzwalduhr“ auch eines der zentralen Themen der Naturparkschulen Furtwangen.

Kooperation schon seit sechs Jahren

Die Kooperation zwischen dem Deutschen Uhrenmuseum und den Naturparkschulen Furtwangen besteht bereits seit sechs Jahren. Projektleiterin Stefany Lambotte hat mit den Lehrkräften anschauliche und vertiefende Materialien zum Thema Uhrengeschichte des Schwarzwaldes für den weiterführenden Unterricht gestaltet.