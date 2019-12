Mit Beginn der Winterzeit macht die Gemeindeverwaltung Gütenbach auf die Gefahren durch Schnee und Glätte auf Straßen und Gehwegen für Autofahrer und Fußgänger aufmerksam. Sie weist außerdem auf die geltende Polizeiverordnung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege hin.

Gütenbach Wenn Sommerreifen auf Schneeglätte treffen: Auto stürzt einen Hang in Gütenbach hinab Das könnte Sie auch interessieren

Bei Schnee- und Eisglätte sind die Eigentümer und Besitzer (Mieter und Pächter) von Grundstücken, die an der Straße liegen oder einen Zugang haben, verpflichtet, die Gehwege sowie die Zugänge zur Fahrbahn zu räumen sowie bei Glätte rechtzeitig zu bestreuen.

Streusalz nur im Notfall

Die Streupflicht erstreckt sich auf die zu räumende Fläche des Gehwegs und – falls Gehwege nicht vorhanden sind – auf die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter. Verwendet werden soll möglichst abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche. Auftauende Streumittel sollen nur zum Einsatz kommen, wenn es unumgänglich ist.

Kostenloses Streugut von der Gemeinde

Die Gemeinde stellt Streumaterialbehälter auf, aus denen kostenlos Streugut für die Gehwege entnommen werden kann. Um einen umweltfreundlichen Winterdienst zu erzielen, sollte das Streugut, wenn es nicht mehr benötigt wird, zusammengefegt werden. So werden die Gullys einigermaßen sauber und das Streumaterial kann erneut verwendet werden.

Wichtig: Uhrzeiten beachten

Gehwege und Seitenstreifen an Straßen müssen werktags bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt und bestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee- oder Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu streuen. Die Pflicht endet um 20 Uhr, heißt es in der Mitteilung.