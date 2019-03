von Stefan Heimpel

In Schönenbach hat sich für die Wahl des Ortschaft am 26. Mai eine neue Wählervereinigung mit dem Namen „Freie Wähler Schönenbach“ (FWS) gebildet. Anlass hierfür war, dass bei der letzten Wahl des Ortschaftsrats für Schönenbach im Jahr 2014 nur eine einzige Kandidatenliste vorhanden war und die Wähler mit ihrer Stimme nur die Reihenfolge der Kandidaten auf dieser Liste bestimmen konnten. Eine echte Wahl sei damals nicht möglich gewesen. Ein weiterer und wichtiger Grund sei aber auch, dass sich die Kandidaten der Freien Wähler Schönenbach für die Belange von Schönenbach mit all ihrem Wissen, ihrem Können und ihrer Kraft einsetzen wollen.

Sieben Bewerber für sechs Sitze

Die Liste der Freien Wähler Schönenbach hat sieben Kandidaten für die sechs Sitze im Schönenbacher Ortschaftsrat. Von den amtierenden Ortschaftsräten sind hier Anja Siedle und Ralph Wehrle wieder aufgestellt. Weitere Kandidaten haben Erfahrungen sowohl aus dem Schönenbacher Ortschaftsrat wie aus dem Gemeinderat. Wert gelegt wurde dabei auf die Feststellung, dass alle Kandidaten auf dieser Liste keiner Partei angehören oder in irgendeiner Weise gegenüber anderen verpflichtet seien und in ihren Entscheidungen völlig frei handeln könnten. Natürlich zeige sich die Unabhängigkeit dieser Liste auch darin, dass auch innerhalb dieser Gruppierung unterschiedliche Meinungen zu einzelnen Themen bestünden und diese nach außen auch bewusst getragen werden können und sogar sollen. Die Frauen und Männer der FWS wollen keine Versprechungen machen, außer, dass sie sich für die Interessen von Schönenbach ins Zeug legen und die anstehenden Aufgaben angehen.

Die Kandidaten

Die Kandidaten der Freien Wähler Schönenbach in der Reihenfolge der Platzierung auf ihrer Liste: 1. Ralph Wehrle, 42 Jahre, Verfahrensmechaniker, seit 2009 im Ortschaftsrat Schönenbach; 2. Daniel Armbruster, 31 Jahre, SAP-Berater; 3. Daniela Seubel, 52 Jahre, Industriekauffrau; 4. Thilo Bausch, 48 Jahre Kraftfahrzeugmechaniker, Ortschaftsrat 2009 bis 2014; 5. Anja Siedle, 46 Jahre, Industriekauffrau, seit 15 Jahren im Ortschaftsrat Schönenbach und seit 2015 Stadträtin; 6. Wolfgang Kern, 71 Jahre, Verwaltungsdirektor a. D., seit 15 Jahre Stadtrat und seit 2014 zweiter stellvertretender Bürgermeister sowie als 7. Georg Herth, 53 Jahre, Geschäftsführer, seit 2017 Stadtrat.

Die Ziele

Als gemeinsames Ziel gesetzt haben sich die Kandidaten die Gestaltung des Areals Alter Bahnhof und des ehemaligen Gasthauses Sonne, den Rad- und Fußweg von Schönenbach nach Rohrbach, die Schaffung von Bauplätzen für interessierte Familien, die Erhaltung des alten Bahndamms und des dörflichen Charakters von Schönenbach, die Erhaltung der Infrastruktur wie Kindergarten, Kinderspielplätze und der Sporthalle sowie die Unterstützung der Vereine und der Jugendarbeit.

Grundsätzlich dürfe es, so machten die Kandidaten der FWS deutlich, keinen Stillstand geben und Schönenbach müsse weiterhin gleichberechtigt im kommunalpolitischen Konzert der Kernstadt und der Stadtteile mitspielen.