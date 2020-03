von Siegfried Kouba

Seine Mitgliederversammlung hielt der Gesangverein Schönenbach im Dorfgemeinschaftsraum ab. Geprägt war die Bilanz des Jahres 2019 vom erfolgreichen Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins.

Eine nette Tradition wurde zum Auftakt beibehalten. Mit einem flotten Liedchen auf den Lippen, begleitet am Keyboard von Chorleiterin Bea­trix Scherer, läuteten die Männer und Frauen den Abend ein.

Tolles Konzert zum Jubiläum

Danach begrüßte die Vorsitzende Gisela Hermann die Mitglieder. Gut vertreten war der Ortschaftsrat mit Ralph Wehrle, Anja Siedle und Daniel Armbruster. Schriftführer Hubert Fehrenbach berichtete über einen Kameradschaftsabend mit viel Spaß. Beim Tag des Liedes war man als Zuhörer dabei und im April 2019 konnte man in der Festhalle das 100-jährige Bestehen feiern, als man ein tolles Konzert zusammen mit dem Xangverein Niedereschach und den kärntnerischen Freunden aus Ludmannsdorf bot. Der Chor wirkte auch bei der Kulturwoche, bei einer Maiandacht und dem Herbstfest der Vöhrenbacher Concordia mit, und der Volkstrauertag wurde mitgestaltet.

Der „perfekte Chor“, so auch der Liedtitel, den der Gesangverein Schönenbach unter Leitung von Beatrix Scherer (rechts) singt, ist Auftakt zur Hauptversammlung des Vereins. | Bild: Siegfried Kouba

Patrozinium in der Nikolaus-Kirche

Ein Höhepunkt war ferner das Jubiläumskonzert zum Patrozinium in der Nikolaus-Kirche, und in der Christmette erklangen mehrere Lieder. Daneben gab es Geselliges bei Brunch, Vereinsausflug und runden Geburtstagen.

87-prozentiger Probenbesuch

Insgesamt zählt der Gesangverein 104 Mitglieder, und mit 87 Prozent Besuch der 47 Proben konnten die Sänger zufrieden sein. Nur einmal fehlten Elsa Billmeir, Hedwig Dufner und Lothar Dilger. Zwei Fehltage hatten Hildegard Wehrle und Klaus Hettich, und drei Mal fehlte Gertrud Dilger. Alle fleißigen Chormitglieder bekamen kleine Geschenke.

28 Jahre ist Klaus Hettich Kassierer, der trotz hoher Ausgaben im vergangenen Jahr eine positive Bilanz vorlegte. Da konnte Simone Lacoste, die mit Arthur Schneider die Kasse prüfte, feststellen: „Es ist super exakt gemacht.“

Schwungvolles Programm beim Hauptkonzert

Dirigentin Beatrix Scherer hob auf das zentrale Ereignis, das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen, ab. Trotz Einstiegsschwierigkeiten wurde ein schwungvolles Programm für das Hauptkonzert zusammengestellt. Intensive Proben sorgten für die niveauvolle Aufführung der Missa brevis KV 140 von Wolfgang Amadeus Mozart mit Orchester, Orgel und Vokalsolisten. Der Erfolg solle zu künftiger Arbeit anspornen.

Vorsitzende Gisela Hermann dankte der Dirigentin und freute sich, dass zum Jubeljahr Projektsänger gewonnen werden konnten. Die Vorsitzende dankte allen Akteuren, Mithelfern und Organisatoren.

Ortsvorsteher Ralph Wehrle konnte die Entlastung des Vorstands feststellen und führte die Wahlen durch. Vorsitzende bleibt Gisela Hermann, und Klaus Hettich führt weiter die Kasse. Zum aktiven Beirat wurde Angelika Müller gewählt, Simone Lacoste wurde zur Kassenprüferin gekürt, und Notenwart bleibt Lothar Dilger. Kommissarisch wird Hubert Fehrenbach als stellvertretender Vorsitzender agieren.

Viele Aktivitäten gewürdigt

In Vertretung von Bürgermeister Josef Herdner überbrachte Anja Siedle die Grüße von Bürgermeister und Gemeinderat. Sie dankte für die vielen Aktivitäten und freue sich auf den Lieder- und Theaterabend am 28. März.

Schließlich stellte Lothar Dilger eine vereinsinterne Chronik über 100 Jahre Geschichte des Schönenbacher Gesangvereins vor. Die Vorsitzende gab abschließend die Beteiligung an der Maiandacht, der Kulturwoche, am Volkstrauertag und der Christmette in diesem Jahr bekannt.