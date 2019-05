von Stefan Heimpel

Auch die CDU legte nun ihre Positionen dar, mit denen sich ihre Kandidaten um die Plätze im Furtwanger Gemeinderat bei der kommenden Kommunalwahl bewerben.

Digitalisierung

Zur Standortsicherung sei für die CDU die Breitbandversorgung und die damit verbundene Digitalisierung der Stadt, Wohngebiete, Teilorte und der Außenbezirke ein zentrales Thema, das auch in der nächsten Periode des Gemeinderates im Mittelpunkt stehen werde. Ebenso sei für die Zukunftssicherung der Unternehmen eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes von großer Bedeutung, damit die erfolgreiche Wirtschaft auch Plätze für Erweiterungen und Neuansiedlungen zur Verfügung habe. Ebenso hebt die CDU den Schulstandort Furtwangen hervor. Hier werde bereits mit der Sanierung und dem Anbau am OHG viel modernisiert. Aber auch die anderen Schulstandorte gelte es zu modernisieren und zu optimieren. Ebenso sollten Synergien diskutiert und bewertet werden.

Innenstadtoffensive

Ein weiteres großes Ziel für die CDU wäre die schon mehrfach diskutierte große Veranstaltungshalle, die gemeinsam mit der Hochschule Furtwangen realisiert werden könne. Hier solle gleichzeitig auch Platz für eine Parkgarage vorgesehen sein und möglicherweise auch die Mensa untergebracht werden. Auch um andere Themen in der Innenstadt wolle sich die CDU in der nächsten Wahlperiode kümmern. Dazu gehöre die Innenstadtoffensive mit einer Entlastung durch alternative Verkehrsführungen, Fuß- und Radwege sowie eine ansprechende Gestaltung des Stadtparks und auch eine praktikable Alternative für den Furtwanger Festplatz. Ein weiteres wichtiges Thema für Furtwangen sei die Landwirtschaft. Hier wolle man auch künftig das Zusammenlegungsverfahren (BZ-Verfahren) unterstützen sowie die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft, wie Winterdienst und Flächenbewirtschaftung, finanziell ausgleichen.

Gesundheitswesen

Nicht zuletzt sei auch das Gesundheitswesen eine große Herausforderung für die nächsten Jahre. In Kooperation mit den Ärzten, Sozialstation und Altenheim sollen neue Lösungen und Möglichkeiten untersucht und geschaffen werden. Ein weiteres Augenmerk gelte den jungen Familien, für die unter anderem durch entsprechende Bebauungspläne familiengerechte Wohnungen ermöglicht werden sollen. Schließlich würden Projekte der Vereinsförderung, die Jugendarbeit und auch die Arbeitsgemeinschaft Aussegnungshalle bei den CDU-Stadträten Unterstützung finden.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt herunterladen: https://suedkurier.onelink.me/wt2t/ed6d3f5