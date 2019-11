von Stefan Heimpel

Die Frage, wie der aktuelle Sachstand bei der Verlegung des Glasfaser-Kabels in Furtwangen ist, beantwortete in der Gemeinderatssitzung Stadtrat Rainer Jung, der sich zugleich als Breitbandmanager im Auftrag von Gemeinderat und Stadt um dieses Thema kümmert.

Ganz wesentlich für ihn ist dabei auch, möglichst viele Bürger vom Sinn der Breitbandversorgung zu überzeugen. Er stellte noch einmal den Zweckverband vor, der im Auftrag der Gemeinden und des Landratsamtes im ganzen Kreis die Glasfaser-Hauptleitung verlegt, an die sich dann die einzelnen Gemeinden anschließen. Betrieben wird das Internet dann von der Firma IT Stiegeler, welche die entsprechende Ausschreibung des Zweckverbandes gewonnen hat. Die Firma kümmert sich also um die Versorgung mit dem schnellen Internet.

Durchleitung gegen Gebühr möglich

Dabei ist das Internet im Schwarzwald Baar Kreis aber nicht an Stiegeler gebunden, auch jeder andere Internet-Anbieter kann eine Durchleitung gegen eine entsprechende Nutzungsgebühr beantragen, wie es inzwischen auch bei der Stromversorgung möglich ist. Die große Ringleitung durch das Kreisgebiet, der so genannte Backbone, ist weitgehend fertiggestellt.

Lücke übergangsweise geschlossen

Aber gerade in Furtwangen fehlt sowohl Richtung Vöhrenbach wie Richtung Schönwald noch der entsprechende Anschluss. Hier wird aktuell diese Lücke übergangsweise durch ein Glasfaserkabel der EGT geschlossen, sodass auch hier die angeschlossenen Haushalte bereits mit dem schnellen Internet versorgt werden können. Angeschlossen sind die Kernstadt Furtwangen, der Katzensteig, weil dieser entlang der Hauptleitung liegt und damit die örtlichen Leitungen gleichzeitig verlegt werden konnten, und Neukirch. Im Katzensteig und in Neukirch hat man auch die Möglichkeit genutzt, zusammen mit den neuen Abwasser-Leitungen auch das Leerrohr zu verlegen.

Viele Kilometer Leerrohre verlegt

Der Backbone kommt von der Katharinenhöhe her über das Katzensteiger Tal nach Furtwangen und führt dann einmal weiter Richtung Vöhrenbach. Eine Abzweigung geht dann nach Neukirch und nach Gütenbach. Allerdings können direkt an den Backbone keine Häuser angeschlossen werden, dies erfolgt erst am so genannten Pop, dem offiziellen Übergabepunkt am Rettungszentrum. Auch der Katzensteig oder die Wilhelmstraße werden von hier versorgt, auch wenn die Leerrohre parallel zum Backbone verlegt wurden. Dafür wurden in Furtwangen, im Katzensteig und Neukirch bereits einige Kilometer Leerrohre verlegt.

Aktuelle Nutzerzahlen

Auch aktuelle Nutzungszahlen konnte Rainer Jung vorlegen: So sind in der Kernstadt und im Katzensteiger Tal 406 Grundstücke vorhanden, von denen 173 einen Hausanschluss beantragt haben. 43 haben eine Ablage gewählt, erhalten also das Leerrohr kostenlos bis aufs Grundstück. 102 weitere Anwesen sind bereits mit schnellem Internet von anderen Anbietern versorgt.

Die übrigen haben keinen Anschluss. Bis Ende Oktober waren bereits 46 Anwesen mit dem schnellen Internet versorgt mit insgesamt 209 Anschlüssen für Wohnungen sowie drei Betriebe. 36 Nutzer haben bereits konkret das schnelle Internet bei Stiegeler gebucht. Deutlich besser sind die Anschlussquoten natürlich in den anderen Gebieten, in denen kein anderer Anbieter ein schnelles Internet im Programm hat.

Im Katzensteig und Neukirch fast alle dabei

Im Katzensteig haben von 40 Anwesen nur zwei keinen Anschluss an das schnelle Netz beantragt, es gibt insgesamt 81 mögliche Abnehmer, wenn dann die Glasfaser auch eingeblasen ist. Auch in Neukirch sind fast alle der 243 mögliche Anwesen angeschlossen. 184 von ihnen sind bereits betriebsbereit.

Insgesamt gibt es in den Häusern mögliche 459 Anschlüsse, wovon bereits 46 einen Vertrag abgeschlossen haben. Aktuell gibt es bei dem Anschluss an das schnelle Internet Verzögerungen, weil die Förderung vom Land auf den Bund verlagert wurde und neue Anträge gestellt werden müssen.

Schützenbach und Neukirch an der Reihe

Aktuell geht Jung davon aus, dass ab dem kommenden Jahr die Leitungen im Schützenbach verlegt werden, ebenso in den Außenbereichen von Neukirch. Rohrbach ist für 2020/2021 vorgesehen, Linach ab 2021 ebenso wie das Kerngebiet in Furtwangen.

Nicht ganz einfach ist die Situation im Bereich Sommerberg-Schönenbach, in dem ebenfalls 2020 begonnen werden soll. Denn hier gibt es verschiedene Bereiche, in denen bereits schnelles Internet von anderen Anbietern vorhanden ist und deshalb keine Förderung möglich ist. Immer wieder werden auch Synergien genutzt, beispielsweise beim Straßenbau in der Fohrenstraße. Die EGT verlegt neuartige Gasleitungen, in die auch ein Leerrohr für Glasfaser integriert ist.