von SK

Das Oropax-Chaostheater gastiert am Freitag und Samstag, 8. und 9. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Kulturfabrik in Furtwangen. Das Brüderpaar zeigt die Demo-Version 0.0.1 der neuen 2019er-Show; die Kulturfabrik gehört mit zu den ersten Bühnen, auf derer die Gruppe ihre neue Show testet.

Einmalige Testphase

Mit Spannung vorbereitet, ungeduldig erwartet und nun für kurze Zeit zu erleben: Das Chaostheater experimentiert, testet, flucht oder feiert öffentlich an seiner neuen, noch namenlosen Show, die dann im Herbst 2019 Premiere feiern wird, heißt es in einer Mitteilung. In dieser einmaligen Testphase verlassen die Brüder bewusst die große Bühne. Sie finden sich in den Wurzeln der Kleinkunst auf den schmalen Brettern wieder, die zum Sprungbrett in hohe Lüfte werden sollen.

Viel Improvisation

In „Experimental“ mischen die beiden Extremkomiker die neuesten Ideen mit noch nie dagewesenen noch neueren Einfällen. Das Mischungsverhältnis liegt dabei bei 70 zu 58. Improvisieren ist angesagt. Der schmale Grat zwischen wunderbarem Ablachen und tiefer Peinlichkeit ist gewollt.

Zwei Brüder aus Freiburg

Die Freiburger Brüder Volker und Thomas Martins haben sich auf spitzfindige Spiele mit der Sprache spezialisiert und sind in der Lage, solche quasi spiralförmig in Höhen zu treiben, die schwindelerregend komisch sein können. Ihre Lieblingstechnik besteht darin, einfach im Bilde zu bleiben und rauszuholen, was geht.

Kleinkunstpreis

Was auf Bühnen erlebt werden kann, wird in „Experimental“ geboten. Der Weg der Fantasie ist gepflastert mit Lachtränen und es bleiben sämtliche Regeln des Alltags auf der Strecke. Die Gruppe ist der aktuelle Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2018.

Vorverkauf läuft

Oropax ist handwerklich perfekt gemachter Quatsch, der einen die Alltagssorgen für zwei Stunden komplett vergessen lässt. Der Vorverkauf in Furtwangen findet bei Morys Hofbuchhandlung und im Alle-Welt-Laden sowie bei Schreibwaren Fürderer in Vöhrenbach statt. Veranstaltungsinfos gibt es unter Telefon 07723 / 75 56 und 0171 / 7 50 58 42 sowie unter www.kulturfabrik-furtwangen.de.