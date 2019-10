von Jürgen Liebau

Die Furtwanger Sauter-Gruppe übernimmt die Firma Schlenker Federn in Villingen-Schwenningen. Das gab die Geschäftsleitung der Sauter-Holding am Montag bekannt. Sowohl Sauter als auch Schlenker stellen als Familienbetriebe Stanz- und Biegeteile und mechanische Federn her. Zusammen mit den Standorten Singen und Furtwangen und der neuen Schwenninger Firma beschäftigt die Unternehmensgruppe nun etwa 130 Mitarbeiter. Die Karl Schlenker Federnfabrik GmbH & Co. KG wurde 1935 in Schwenningen gegründet.

Ergänzendes Produktportfolio

„Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden von dem sich ergänzenden Produktportfolio und den komplementären Kompetenzen profitieren werden. Es freut uns, auch das Management von Schlenker Federn für die neuen Perspektiven gewonnen zu haben und so Kontinuität im Unternehmen sicherstellen zu können“, so die Sauter-Holding. Ergänzt werde das Führungsteam durch einen weiteren Geschäftsführer mit Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Vertrieb.