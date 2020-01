„Des einen Freud, des anderen Leid“ passt sicherlich ganz gut zur aktuellen Wetterlage, meint Bürgermeisterin Lisa Wolber. Zwar vermisst sie den Schnee etwas, aber durch die frühlingshaften Temperaturen seit Anfang Januar konnten die Außenarbeiten an der Mehrzweckhalle kontinuierlich fortgesetzt werden.

Außendämmung fertig

Die Sanierung des Hallendachs konnte vergangene Woche abgeschlossen werden und auch die Arbeiten an der Fassade schreiten rasch voran. Am untere Gebäudekomplex ist, wie im Bild zu sehen, die Außendämmung fertiggestellt und die Firma Sauter beginnt nun mit dem Außenputz.

Arbeiten am Außengelände

Am oberen Gebäudekomplex ist das Grundgerüst mit Dämmung für die Trespa-Fassadenplatten fertiggestellt. Diese werden nun nach Maß angefertigt und können, sofern der Frühling anhält, in vier Wochen montiert werden. Auch die Arbeiten am Außengelände durch die Firma Ensch konnten fortgesetzt werden. Die Hausanschlüsse für Wasser und Strom werden derzeit erneuert.

Kosten bei 3,1 Millionen Euro

Für die Innenarbeiten gibt es einen fixen Bauzeitenplan, wonach die Fertigstellung bis zum 16. Mai, dem Termin der geplanten Eröffnung, eingehalten werden kann. Die Kostenfortschreibung für die Sanierung der Mehrzweckhalle liegt derzeit bei insgesamt 3,1 Millionen Euro, heißt es in einert Mitteilung der Gemeinde.