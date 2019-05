von Stefan Heimpel

Auch die SPD formuliert im Vorfeld der Kommunalwahl ihre wichtigsten Schwerpunkte, derer sie sich in der nächsten Periode des Furtwanger Gemeinderates annehmen möchte. Ein wesentliches Ziel für Furtwangen müsse es sein, alle Schularten zu halten.

Kurze Wege

Damit könnten die Kinder bis zum Ende ihrer Ausbildung im gewohnten Umfeld bleiben und hätten kurze Wege. Mögliche Synergien durch das Zusammenführen einzelner Schulen sollte man genau untersuchen und abwägen. Genauso stehe die SPD-Fraktion hinter dem Projekt Neubau und Sanierung des OHG, auch mit dem Wissen, dass die erheblichen Kosten in den nächsten Jahre den städtischen Haushalt deutlich einschränken.

Investitionsstau an Gebäuden

Um Schulen und Einrichtungen, die nicht in Trägerschaft der Stadt sind (Hochschule und Robert-Gerwig-Schule), müsse gekämpft werden. Den Weg der Schulsanierungen wolle man weiter unterstützen, denn auch die anderen schulischen Gebäude hätten enormen Investitionsstau.

Kinder seien für die SPD sehr wichtig. Deshalb würden in den nächsten Jahren in den Kindergärten Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen unterstützt. Ebenso stehe die SPD für den Erhalt und Unterhalt der Spielplätze in der Stadt. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt sei der Wohnungsbau, sei es sozialer Wohnungsbau oder die Erschließung neuer Wohngebieten. Nach Einschätzung der SPD könnte es auch möglich sein, die Stadt beim Bau von Wohnungen einzubinden, beispielsweise in Form eines Eigenbetriebs.

Senioren als wichtige Helfer

An Bedeutung gewinne immer mehr die ältere Generation als wichtige Helfer bei Vereinen wie Bürgerbus oder Bregtalbad. Für Senioren sollte, so die Meinung der SPD, eine Koordinationsstelle geschaffen werden, um die vielfältigen Unterstützungsangebote zu vernetzen und zu koordinieren. Langfristig erhoffe sich die SPD, dass über Sponsoring der Bürgerbus für Senioren kostenlos genutzt werden kann.

Fachärzte gewinnen

Eine große Herausforderung in den nächsten Jahren sei das Gesundheitswesen. Es müsse versucht werden, die frei werden Arztpraxen wieder zu besetzen und Fachärzte zu gewinnen, aber auch die Sozialdienste mit zu unterstützen. Darüber hinaus stehe die SPD hinter anderen wichtigen Themen wie dem uneingeschränkten Breitbandausbau, der Sanierung des innerstädtischen Straßennetzes, die Stadtsanierung und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie den Ausbau erneuerbarer Energien.

