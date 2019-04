von Siegfried Kouba

Blutkonserven sind angesichts vieler Unfälle und moderner medizinischer Versorgung nötiger denn je. Daher ist die Blutspender-Ehrung ein wichtiges Zeichen der Würdigung bereitwilliger Menschen. Kürzlich wurden 29 Frauen und Männer als Mehrfachspender ausgezeichnet. Spitzenreiterin war Anna Maria Kern, die 100-mal Blut abgab und dafür mit Urkunde und der entsprechenden Ehrennadel bedacht wurde.

Ehrenwert

Bürgermeister Josef Herdner bezeichnete die Bereitschaft zur Blutspende als „ehrenwerte Sache“, die den Spendern guttue und Hilfsbedürftigen helfe. Er dankte auch dem DRK-Ortsverband, der viermal pro Jahr die Abnahme organisiert. „Gehen Sie zur Blutspende – sie hilft anderen Menschen“, appellierte der Schultes. Männer dürfen sechsmal und Frauen viermal im Jahr Blut spenden.

22 Erstspender

Dank gab es auch vom Vorsitzenden des örtlichen DRK-Vereins, Hans-Jürgen Freund. Zu spüren sei im ländlichen Raum das gesellschaftliche Gefüge, das eine Zunahme der Spendenbereitschaft fördere. Allein bei der jüngsten Veranstaltung kamen 213 Spendenwillige, darunter 22 Erstspender. Die nächste Blutabnahme wird am 27. Juni erfolgen.

900 passive Mitglieder

Froh ist der DRK-Ortsverband über 20 ehrenamtlich tätige Aktive, denen an die 900 passive Mitglieder zur Seite stehen. Dankbar ist man auch für die Kleiderspenden der heimischen Bevölkerung. 13 Abgabecontainer stehen zur Verfügung, die teils sogar zweimal in der Woche geleert werden müssen. Die Bekleidung wird dann in einen über 80 Tonnen fassenden See­container eingelagert. Bürgermeister Herdner und die DRK-Mitarbeiter Hans-Jürgen Freund und Christoph Becker zeichneten für zehnmaliges Spenden Daniela Bailer, Christine Borho, Jörg Dorer, Marco Ketterer, Alexander Kopp, Vivien Mauch, Volker Riesle, Claudia Schwarz, Gitta Stolle und Alexander Wilke aus. 25-mal spendeten Ursula Behrens, Klaus Burgbacher, Achim Lupfer, Martin Rombach, Anita Scherzinger, Jürgen Wahl, Ulrike Waldvogel und Susanne Wehrle ihr Blut.

Bereits 50-mal wurden Heike Dengler, Reinhard Dotter, Siegmar Herlemann, Gunter Heydeck, Udo Koch und Helmut Winterhalder zur Ader gelassen, und für 75-mal Blutspenden wurden Jonny Bianchi, Hubert Löffler, Felix Neugart und Thomas Schwer ausgezeichnet.