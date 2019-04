von Jürgen Liebau

Die Idee, das begehrte Breitbandkabel durch den Abwasserkanal nach Rohrbach zu leiten, dürfte vom Tisch sein. Sowohl der Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband, Jochen Cabanis, also auch Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner erteilten dieser Methode in der jüngsten Gemeinderatssitzung indirekt eine Absage.

Zu Besuch im Rat war Jochen Cabanis. Er reist derzeit durch alle Sitzungssäle der beteiligten Zweckverbands-Gemeinden, um für die geplante Anpassung der Satzung zu informieren und zu werben.

Stadtrat Roland Thurner (UL) wollte von Cabanis wissen, ob die im Vorfeld diskutierte Verlegung des Glasfaserkabels nach Rohrbach im Abwasserkanal noch eine Option sei. Die Stadtverwaltung war mit der Geschäftsführung der Firma Fast Opticon vor Monaten im Gespräch (der SÜDKURIER berichtete). Die Idee war, Zeit und Kosten zu sparen.

Lösung mache keinen Sinn

„Ich bin von dieser Methode nicht überzeugt“, sagte Cabanis und fügte hinzu: „Wenn wir das Kabel nach Rohrbach hinaufziehen, liegen links und rechts Höfe. Jedes Mal müssten wir für einen Hausanschluss den Kanal verlassen.“ Und im Ort selbst mache die Kanallösung überhaupt keinen Sinn.

Und da seien auch noch die neuen Förderquellen. Künftig werde man verstärkt auf Mittel des Bundes zurückgreifen. Allerdings gelten dann auch andere Förderrichtlinien. „Wenn wir solche Förderungen bekommen, sollten wir vorsichtig sein, Experimente sollten vermieden werden", empfahl er den Gemeinderäten.

Bürgermeister Josef Herdner verkündete, dass die EGT beabsichtige, ihr Überlandkabel für Strom im Rohrbacher Tal unter die Erde zu legen. „Die Masten von Schönenbach her kommen weg“, so Herdner. In dem Graben, so die Absicht, solle das Glasfaserkabel mit verlegt werden. Herdner sprach von „insgesamt drei oder vier Medien“, die in dem Graben untergebracht werden sollen. Wann dieser Graben gezogen wird, sagte Herdner nicht.

Schneller Ausbau in Neukirch

Von Interesse im Rat war die Frage nach dem Zeitplan für den weiteren Ausbau. Cabanis lobte, dass der Ausbau des Ortsnetzes in Neukirch schneller erfolgte als gedacht. Er hoffe, dass nächste Woche die ersten Daten durch das Netz fließen können.

Verzögerungen gibt es nicht nur im Verbandsgebiet bei der Zuschussbewilligung und bei den einzelnen Bauarbeiten in den Ortsnetzen.

Baufirmen sind ausgelastet

Stadtrat Rainer Jung (FW) wollte wissen, ob es entsprechende Druckmittel gebe. „Wir machen mehr Druck – auch mit Externen“, erwiderte Cabanis. Er betonte, dass jetzt natürlich alle die Fördermittel des Bundes nutzen wollen. Allerdings seien die Baufirmen in der Regel voll ausgelastet.

Nach Verzögerungen fragte auch Stadträtin Anja Siedle (FW). Cabanis antwortete, dass man die Bewohner von Neukirch und Schönenbach anschreiben und informieren werde.