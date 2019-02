von Stefan Heimpel

Bei herrlichem sonnigen Wetter haben die Rohrbacher Narren im Dorf ihrer Fasnet ausgerufen. Gestartet wurde dieses Mal allerdings erstmals im ehemaligen Schulhaus, in dem die Kohlebrenner eine große Schar von Gästen über Mittag bewirteten. Danach ging es direkt hinüber auf den benachbarten Dorfplatz, auf dem bereits alles für das Aufstellen des Narrenbaums gerichtet war.

Begleitet vom Musikverein Frohsinn ziehen die Kohlebrenner nach dem Aufstellen des Narrenbaums zusammen mit den anderen Narren ins Dorf, um die Fasnet offiziell auszurufen. | Bild: Stefan Heimpel

Böllerschützen lautstark dabei

Unter den Klängen des Musikvereins war es kein Problem für die Narrenbaumsetzer der Kohlebrenner, den Baum aufzustellen, was dann auch die Böllerschützen lautstark quittierten. Im Anschluss daran machte sich der Zug auf ins Dorf. Auffällig war in diesem Jahr die besonders große Schar von Narren, vor allem auch Kinder, die in fantasiereichen Kostümen den Zug begleiteten. Auch Bürgermeister Josef Herdner war wieder zum Ausrufen nach Rohrbach gekommen.

Unterwegs ein kleiner Imbiss oder ein Umtrunk

Und im Dorf ging es dann wieder von Station zu Station, an denen die Anwohner die Narren mit einem kleinen Imbiss oder einem Umtrunk willkommen hießen. Dazwischen gab es für die Kinder die beliebte heiße Wurst. Nach einigen Stunden Umzug ging es wieder zurück ins Rohrbacher Schulhaus, in dem des Ausrufen noch gemütlich ausklang.