von Markus Reutter

Die Baustelle an der Brücke über den Rohrbach am südlichen Ortseingang von Rohrbach macht Fortschritte. Derzeit wird die Umgehungsstrecke fertiggestellt, über die der Verkehr während der Brücken-erneuerung rollen wird. Bei wöchentlichen Ortsterminen informiert sich Projektleiter Benedikt Schmid von der Außenstelle Donaueschingen des Regierungspräsidiums Freiburg über den Baufortschritt. So wurde in den vergangenen Wochen eine Umgehungsstraße geschaffen, die um die Brücke führt. Außerdem wurde begonnen, das Bett des Rohrbachs zu verlegen, damit die Arbeiten an der Brücke trockenen Fußes erledigt werden können.

Unscheinbar: Diese baufällige Brücke wird durch einen Neubau mit Geländer ersetzt. | Bild: Marc Eich

An der Umgehungsstraße müssen noch Markierungsarbeiten erledigt sowie die seitlichen Schutzplanken angebracht werden. Im Lauf der kommenden Woche werde die Umgehungsstraße befahrbar sein, hieß es auf Anfrage beim Bauunternehmen Hermann. Der Verkehr könne dann um die Baustelle herum geführt werden. Die dortigen Bushaltestellen werden am Ende und Anfang der Umfahrung platziert. Wenn der Verkehr nicht mehr über die Brücke rollt, könne die Straße dort aufgerissen und die weitere Verlegung des Bachbetts in Angriff genommen werden. Die Verlegung des Bachbetts bedeute zwar einen hohen Kostenaufwand, entspreche aber den Zielen des Naturschutzes. Denn dadurch werde die Fauna des Baches möglichst wenig beeinträchtigt durch die monatelangen Bauarbeiten.

Durch diese Rohre soll der Rohrbach bis zur Fertigstellung der neuen Brücke fließen. | Bild: Marc Eich

Die neue Brücke erhalte ein Stahlgeländer. Die bisherige Brücke habe kein Geländer gehabt und sei deshalb beim Überfahren gar nicht groß als Brücke aufgefallen. Das fehlende Geländer sei aber ein Sicherheitsrisiko gewesen, das mit dem künftigen Stahlgeländer behoben werde. Bislang habe es in diesem Bereich nur Schutzplanken gegeben.

Die Umfahrung an der Brückenbaustelle bei Rohrbach ist weitgehend fertiggestellt. In wenigen Tagen soll der Verkehr an der Baustelle über diese Schlaufe gelenkt werden | Bild: Marc Eich

Die Notwendigkeit der Brückenerneuerung zeigt Schmid anhand von Korrosionsspuren am Beton der Brücke auf. Durch die rostende Armierung könne es zu weiteren Betonabplatzungen kommen, und irgendwann sei die Tragfähigkeit des Bauwerks in Gefahr. Die jetzigen Sanierungsarbeiten seien im Zeitplan. Von Vorteil hält Schmid auch, dass mit der Bauunternehmung Hermann ein heimischer Betrieb die Arbeiten ausführe. Das sorge für kurze Wege. Und die Firma kenne die Verhältnisse vor Ort. „Das ist ideal für uns“, so Schmid.