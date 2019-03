von Stefan Heimpel

„Wenn es die Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) nicht schon gäbe, müsste man sie unbedingt erfinden“, so bewertete ein Ausbildungsleiter schon vor Jahren dieses Projekt, das nun in Kooperation mit einer ganzen Reihe von Partnern bereits zum elften Mal erfolgreich abgeschlossen wurde. Sieben Schüler der Robert-Gerwig-Schule erhielten nun nach der erfolgreichen Absolvierung dieser Ingenieurakademie unter der Regie von Martin Schwer ein entsprechendes Zertifikat, in dem ihnen die erfolgreiche Teilnahme an diesem einjährigen Programm bestätigt wird.

Interesse an Technik wecken

Die SIA ist eines von vielen Programmen, mit dem Schüler auf die vielen Möglichkeiten der technischen und Ingenieurberufe hingewiesen werden. Hauptsponsor der SIA ist deshalb auch Südwestmetall, der Verband der Metall verarbeitenden Industrie. Aber nicht nur ein Verband gehört dazu, genauso beteiligt sind als Vertreter aus der Industrie S. Siedle & Söhne aus Furtwangen sowie die Hochschule Furtwangen.

Firma Siedle und Hochschule dabei

Begrüßt wurden die Absolventen und die Gäste bei dieser kleinen Feier durch den stellvertretenden Schulleiter Steve Richter. Ebenso anwesend war von der HFU Dekanin Margarete Müller sowie Ausbildungsleiter Michael Schonhardt von S. Siedle & Söhne. Alle Projektpartner unterstrichen die Wichtigkeit der SIA für Industrie und Hochschule als zukunftsträchtiges Modell.

Autonomes Fahren als Thema

Die Schüler selbst stellten dann ihre Projekte vor. In diesem Jahr hatten sie die Aufgabe, autonomes Fahren zu realisieren. In zwei Gruppen wurde jeweils ein kleines, autonomes Automodell gebaut, welches sich selbsttätig durch einen kleinen Hindernisparcours bewegte. Ausgehend von Bausätzen hatten beide Gruppen eigene Modifikationen vorgenommen und programmiert. So gaben die Schüler ihren Fahrzeugen genau vor, welche Hindernisse sie wie bewältigen müssen. Denn auf das Fahren selbst hatten die Schüler dann keinen Einfluss mehr, das Fahrzeug musste selbst die Hindernisse durch Sensoren erkennen und entscheiden, wie es diesem Hindernis ausweichen soll. Genau dies ist auch die aktuell an vielen Orten diskutierte Möglichkeit des autonomen Fahrens von Autos, die ohne Lenker am Steuer selbst den Straßenverkehr bewältigen sollen. Bei den Modellen waren dies natürlich zuerst einmal relativ einfache Aufgaben, aber nach genau dem gleichen Prinzip, wie die selbstfahrenden Autos. Zusätzlich wurden die Karosserien der Fahrzeuge gestaltet und im 3-D-Druckverfahren hergestellt.

Bürgermeister begeistert

Bei der Zertifikatübergabe wurde den Gästen demonstriert, wie die Roboter-Autos ihren Hindernis-Parcours bewältigen. Im Anschluss an die Übergabe der Zertifikate gab es ein kleines Büfett und Getränke. Hier hatten die Schüler und Besucher die Gelegenheit, sich auszutauschen und über die Entwicklung dieser selbstfahrenden Fahrzeuge zu berichten. Auch Bürgermeister Herdner war begeistert von den Arbeiten.