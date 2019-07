von Stefan Heimpel

Schönenbach hat einen neuen Ortschaftsrat: Nach der Wahl am 26. Mai trafen sich nun die gewählten Ortschaftsräte, um ihre Arbeit aufzunehmen. Zum neuen Ortsvorsteher gewählt wurde Ralph Wehrle, zu seiner Stellvertreterin Martina Hepting. Das Prozedere ist in der Gemeindeordnung genau geregelt. Deshalb tagte am Montagabend zunächst noch einmal der ehemalige Ortschaftsrat. Denn er musste nun feststellen, dass bei keinem der gewählten Kandidaten Hindernisse vorhanden sind, sein Amt anzutreten. Gleichzeitig stimmte der Ortschaftsrat zu, dass der neu in den Ortschaftsrat gewählte Stadtrat Wolfgang Kern aus wichtigen Gründen sein Mandat nicht wahrnehmen wird und stattdessen nun nach dem Wahlergebnis Daniel Armbruster nachfolgt.

Ein Wappen als Dank

Ortsvorsteher Hansjörg Hall verabschiedete aus dem bisherigen Gremium Manuel Dufner, der nicht wieder angetreten war. Fünf Jahre lang habe er sich engagiert, um den Ortsteil voranzubringen. Er hob Dufners Ruhe und Sachlichkeit hervor und erwähnte seine Naturverbundenheit. Zum Abschied überreichte er ihm unter anderem das Schönenbacher Wappen.

Wichtiger Rat fehlt

Ebenso galt der Dank von Hansjörg Hall dem scheidenden Stadtrat Wolfgang Kern. Er habe sein umfangreiches Wissen über Rechte und Pflichten im Kommunalrecht immer wieder in Gemeinde- und Ortschaftsrat einbringen können. Dieser wichtige Rat werde künftig fehlen.

Verschwiegenheit wichtig

Im nächsten Schritt folgte die Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte. In diesem Zusammenhang machte Bürgermeister Josef Herdner deutlich auf die Verschwiegenheitspflicht der Ortschaftsräte aus nicht-öffentlichen Beratungen aufmerksam. Gemeinsam mit dem Ortsvorsteher sprachen die Ortschaftsräte die Verpflichtungsformel, die dann mit einem persönlichen Handschlag von Hansjörg Hall besiegelt wurde. Die nächste Aufgabe des nun neu aufgestellten Schönenbacher Ortschaftsrates war die Wahl eines Ortsvorstehers. Bürgermeister Herdner erklärte, dass Hansjörg Hall noch so lange im Amt bleibe, bis der nun vom Ortschaftsrat gewählte Ortsvorsteher vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. Juli bestätigt werde.

Neue Protokollführer

In offener Wahl wurden dann jeweils einstimmig bei Enthaltung der jeweiligen Kandidaten Ralph Wehrle zum neuen Ortsvorsteher und Martina Hepting zu seiner Stellvertreterin gewählt. Genehmigt wurde vom neuen Ortschaftsrat auch die nur geringfügig geänderte Geschäftsordnung. Beibehalten wird der Montag als Sitzungstag. Als Protokollführer stellen sich die beiden neuen Ortschaftsräte Marianne Fehrenbach und Daniel Armbruster zur Verfügung.

30 Jahre für den Ort eingesetzt

Zum Abschluss dankte Bürgermeister Josef Herdner persönlich wie auch im Namen der Stadt Furtwangen dem scheidenden Ortsvorsteher Hansjörg Hall. 30 Jahre lang habe er sich für Schönenbach eingesetzt. Drei Bürgermeister habe er hier erlebt. Mit viel Zeit und Engagement habe er auch vieles für Schönenbach bewegen können. Gerade durch die Nähe des Ortsteils zur Kernstadt sei es nicht einfach gewesen, Schönenbach und seine Interessen als eigenen Teilort der Stadt Furtwangen darzustellen. Eine offizielle Verabschiedung werde noch am 22. Juli, also an dem Tag vor der Bestätigung des neuen Ortsvorstehers, im Rahmen der Dorfgemeinschaft erfolgen. Im Namen des Gemeindetages Baden-Württemberg überreichte er Hansjörg Hall die Ehrennadel mit Urkunde für 30 Jahre Kommunalpolitik.

Nicht nachtragend

Hansjörg Hall betonte, dass ihm diese Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht habe. Wesentlich sei für ihn auch gewesen, dass er bei allen Meinungsverschiedenheiten nicht nachtragend gewesen sei. Sein ganzes Engagement habe immer den Bürgern von Schönenbach gegolten. Dabei sei er vor 30 Jahren als Zugezogener nach Schönenbach ins kalte Wasser geworfen worden, nachdem ihn Hedwig Dufner zur Kandidatur für den Ortschaftsrat überredet hatte und er dann plötzlich auch gleich Ortsvorsteher werden sollte. Ein besonderer Dank von Hansjörg Hall galt allen, die ihn unterstützt haben, den Ortschaftsräten, seinem Stellvertreter Ralph Wehrle und der ganzen Stadtverwaltung. Vor allem auch von seinem Arbeitgeber habe er viel Unterstützung und Freiheit erfahren, was ihm die Arbeit sehr erleichtert habe.