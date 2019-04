von Jürgen Liebau

Absicht oder nur Versehen? Eine Radarfalle im wahrsten Sinne des Wortes scheint das Landratsamt am Furtwanger Ortseingang aufgebaut zu haben. Pikant: 200 Meter zuvor wurde das Ortsschild abgebaut. Ein Bürger hat nun bei der Staatsanwaltschaft in Konstanz Strafantrag gestellt.

Das Beweisfoto des Tribergers: Das Ortsschild fehlt, auch gibt es kein Verkehrsschild, das auf ein Tempolimit hinweist. | Bild: privat

Freitagmorgen, kurz nach 8 Uhr. Wie gewohnt fährt ein Triberger über Schönwald nach Furtwangen, um ein Fitnessstudio zu besuchen. Am Ortseingang, so wundert er sich, fehlt das Ortsschild. Naja, er kennt sich ja aus, bremst nach eigenen Angaben auf rund 50 Stundenkilometer ab und fährt weiter. Dann etwa 200 Meter weiter steht er: Der neue mobile Blitzanhänger des Landkreises. Anscheinend bereit, Temposünder zu fotografieren.

Kein Hinweis auf Tempo 50

Der Triberger wendet, sieht sich das Ganze noch mal an. Und tatsächlich: Weder ein Ortsschild noch ein Verkehrsschild weisen darauf hin, dass hier ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern besteht. Nur auf der Rückseite des Masten hängt das Ortsausgangschild für die Autofahrer Richtung Schönwald. Der Triberger schießt Beweisfotos und als er gegen 10.15 Uhr nach Hause fährt, sei die Situation immer noch die Gleiche gewesen.

"Versuchter Betrug"

Der Bürger ärgert sich maßlos und verschickt sogleich ein Fax an die Staatsanwaltschaft. In dem Schreiben stellt er einen Strafantrag gegen das Landratsamt wegen versuchtem Betrugs sowie Vernachlässigung der Amtspflichten. „Nach Recht und Gesetz wären dort 100 Stundenkilometer erlaubt gewesen“, so der Bürger im Gespräch mit unserer Zeitung. Was ihn besonders ärgert: Am Vormittag fand in der Furtwanger Innenstadt die Trauerfeier für den verstorbenen Ehrenbürger Horst Siedle statt. „Da kommen eine ungeheure Anzahl von Ehrengästen von auswärts. Das ist für das Andenken von Herrn Siedle, der so viel für die Stadt getan hat, unerträglich“, so der Triberger.

50er-Schild aufgehängt

Recherchen unserer Zeitung ergaben, dass zumindest ab 10.40 Uhr an dem Masten ein Verkehrsschild mit der Ziffer „50“ aufgestellt worden ist. Ob der Blitzer vorher in Betrieb war, ist unklar. Bis Redaktionsschluss gab es vonseiten des Landratsamtes oder der Stadtverwaltung keine Stellungnahme.