Wenn sich am 4. Januar der Vorhang des Linacher Theaters mit dem Stück „Verruckts Gäld“ in der Festhalle Furtwangen öffnet, ist erstmals Annette Straub auf der Bühne mit dabei. Mit der Laienspielgruppe Linach ist sie aber schon viel länger verbunden.

„Ich bin damit aufgewachsen“

Als Schauspielerin ist sie aber erstmals mit dabei. Dabei wurde ihr diese Betätigung gewissermaßen schon in die Wiege gelegt. „Ich bin damit aufgewachsen“, so Annette Straub. Ein fester Bestandteil der Laienspielgruppe war fast 60 Jahre ihr Großvater Alois Straub. Ihre Mutter Regina ist auch schon seit vielen Jahren in der Gruppe mit dabei. Ihr Vater Walter hilft oft im Hintergrund mit.

Und so war Annette Straub automatisch früher immer mit dabei. Mit ihrer Mutter hat sie früher zu Hause geprobt. Erstaunt war sie dann, als sie die Theateraufführung gesehen hat. Sie hatte ja nur den Teil und den Text ihrer Mutter gekannt. Viele Jahre hatte sich Annette Straub gar nicht vorstellen können, selbst auf der Bühne mitzuwirken.

Interesse entstand nach dem Studium

Erst nach dem Studium kam das Interesse an der Theaterspielerei auf. Sie studierte Betriebswirtschaft und Unternehmensführung mit Schwerpunkt Produktion und Logistik. Heute arbeitet sie als Teamleiterin Logistik und Fertigungssteuerung bei Scherzinger Pumpen in Furtwangen.

Erster Einsatz als Souffleuse

Nach dem Studium hat sie bei Regisseur Florian Klausmann nachgefragt, ob er denn etwas für sie hätte. Er war gleich begeistert und bot ihr an, zu soufflieren beim Freilichttheater 2016. Das bedeutete für die junge Mäderstälerin gleich eine besondere Herausforderung. Allein schon wegen dem Platz, von dem aus sie soufflieren sollte. Zunächst war von vorne vorgesehen. Dann von der Seite. Und schließlich war sie oben auf dem Hügel stationiert. Die Schauspieler entschieden sich für das In-Ear-Verfahren, das sind Kopfhörer im Ohr der Schauspieler.

„Das war schon etwas abenteuerlich“, gerade da sie nicht die Gesichter der Schauspieler direkt sehen konnte. Aber auch für die Schauspieler war es nicht ganz einfach, hörten doch alle das gleiche im Ohr und wussten nicht so recht, wer eigentlich gemeint war. So lernte die junge Souffleuse daraus, dass sie immer den Namen zuvor sagen sollte.

Beim nächsten Theater war sie wieder als Souffleuse mit dabei. Diesmal beim Hotzeblitz. Hier saß sie allerdings näher an der Bühne. Im vergangenen Jahr pausierte sie dann, da sie beruflich stark eingebunden war.

Erste Sprechrolle macht Spaß

Bei der jetzigen Aufführung ist sie nun erstmals mit einer Sprechrolle beteiligt. „Es macht echt Spaß“, so Annette Straub und lobt die tolle Theatergruppe. Geprobt wird bei Wolfgang Dorer in der Tenne auf dem Sägehof. Dort ist die Bühne bereits aufgestellt, um den Ablauf gut proben zu können. Über der Bühne ist eine Kuppelplane angebracht und neben der Bühne ein Heizlüfter aufgebaut, so dass es ausreichend warm ist.

Neben der bereits ausverkauften Premiere am 4. Januar, sind noch weitere Aufführungen am 5., 10. und 11. Januar in der Festhalle in Furtwangen. Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro bei Böhler-Optik in Furtwangen.