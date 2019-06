Einen besonderen Chor-Workshop mit Tine Fris-Ronsfeld aus Dänemark bietet der Laetitia-Chor am Samstag, 13. Juli, an. Die Sängerin, Komponistin und Arrangeurin ist in der Chorszene bekannt. Der Workshop wurde nicht nur für den Laetitia-Chor organisiert, sondern steht allen Interessierten offen. Chorerfahrung ist nicht unbedingt erforderlich, jedoch von Vorteil.

Schon Auftritte mit den Rolling Stones

Tine Fris-Ronsfeld ist eine dänische Sängerin, die sich durch ihre Arbeit als Sängerin, Komponistin und Arrangeurin für die Ensembles Postyr und Vocal Line in der Chor- und Vokalmusikszene einen Namen gemacht hat. Sie tourte bereits durch Europa, Asien und Amerika und trat dabei unter anderem mit Bobby McFerrin, den Rolling Stones, Tina Dico, Mads Langer und der Real Group auf.

15 Jahre Erfahrung im Unterrichten

Fris-Ronsfeld ist Absolventin der Königlichen Akademie für Musik in Dänemark und hat über 15 Jahre Erfahrung im Unterrichten von Solisten, Chören und Vokalgruppen in Gesang und Bühnenpräsenz, teilen die Veranstalter mit.

Furtwangen Neue Sänger haben oberste Priorität Das könnte Sie auch interessieren

Der Workshop beginnt mit einer Einführung in die von Cathrine Sadolin entwickelte Complete Vocal Technique (CVT), in der in verschiedenen Übungen die Gesangstechnik mit der eigenen Stimme ausprobiert wird. Danach wird ein Teil eines drei- bis vierstimmigen Chorarrangements eines bekannten Popsongs gemeinsam erarbeitet.