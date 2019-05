von SK

Am Donnerstag, 16. Mai, hält Andrew Mycock in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen einen Vortrag über „A Very British Affair? The Story of Brexit“. Der Vortrag wird auf Englisch gehalten und beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, Unterallmend­straße 21; der Eintritt ist frei.

Wurzeln in kolonialer Vergangenheit?

Wo liegen die Ursprünge des Brexits? Andrew Mycock beleuchtet die Wurzeln des Brexits in der kolonialen Vergangenheit des Vereinigten Königreichs und zeigt auf, mit welchem Vermächtnis der britische Staat Mitglied der Europäischen Union wurde. Zudem will der Vortrag vermitteln, welche Herausforderungen für Gesetzgebung und Politik der Brexit für Großbritannien mit sich bringt und damit politische Parteien und Öffentlichkeit gleichermaßen spaltet.

Der promovierte Politologe Andrew Mycock lehrt an der University of Huddersfield und hat zahlreiche Veröffentlichungen zu Themen der britischen Politik vorzuweisen. Zudem forscht er in Bereichen wie demokratisches Engagement und Teilhabe von Jugendlichen, Geschichte der Bildung sowie Politik der Erinnerung an Kriege.

Andrew Mycock war von der britischen Regierung beauftragt worden, von 2008 bis 2009 in der Youth Citizenship Commission mitzuwirken. Derzeit gehört er zu den Leitern eines Projekts, das sich mit der möglichen Senkung des Wahlalters in Großbritannien beschäftigt.