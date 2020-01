von Stefan Heimpel

Glückwünsche gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung für die Stadt- und Ortschaftsrätin Anja Siedle. Bei den Ski-Meisterschaften für Gemeindeparlamente hatte sie als beste Teilnehmerin gleich alle drei Pokale abräumen können. Am vergangenen Wochenende waren vier Gemeinden im Allgäu und Bregenzerwald die Ausrichter des 47. Alpencups für Stadt- und Gemeindeparlamente.

Mit Doppelsieg im Ziel

Stadt- und Gemeinderäte sowie auch viele Bürgermeister waren zu dieser Meisterschaft gekommen. In der Gesamtwertung der Damen erzielte sie dabei sowohl im Langlauf wie in der Abfahrt die beste Zeit. Und schließlich gab es noch eine sogenannte Kombination, also eine Gesamtwertung aus Langlauf und Abfahrt, die sie mit dem Doppelsieg natürlich auch gewann.

„Alpenländer abgesägt“

Bürgermeister Josef Herdner gratulierte zu diesem bereits mehrfach wiederholten Erfolg und meinte: „Hier wurden die Alpenländer vom Schwarzwald abgesägt!“