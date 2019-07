von Stefan Heimpel

Die Sporthalle der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule war gut besetzt, als die Schüler der verschiedenen beruflichen Schulzweige offiziell aus der Schule entlassen und ihnen auch entsprechende Preise überreicht wurden. Die Feier wurde von Lehrern und Schülern musikalisch umrahmt. Mit den ganz unterschiedlichen Abschlüssen stünden den Schülern nun, so Schulleiter Klaus Ender, verschiedene Möglichkeiten in der Berufswelt, in Schule oder Studium offen. Es gelte nun, die persönlichen Ziele zu erreichen. Dabei müsse man sich auch bewusst sein: „Von nichts kommt nichts!“

Viele Möglichkeiten stehen offen

In den bis zu drei Jahren an der Robert-Gerwig-Schule seien die Schüler hier sicher reifer geworden und seien sowohl bildungsmäßig wie beruflich weiter vorangekommen. Ein Dank gelte den Begleitern, seien es die Familien oder die Lehrer, denn ohne diese hätten sie dies vielleicht nicht geschafft. Er forderte die Jugendlichen auf, sich gerade auch bei den „exzellenten Betrieben“ mit ihren sehr guten Arbeitsbedingungen in der Region zu orientieren und diese Möglichkeiten zu nutzen.

Schule mit hohen Standards

Manfred Bär vom Freundeskreis der Robert-Gerwig-Schule gratulierte den Absolventen zu ihrem Abschluss. Dabei sei die Schule für ihren hohen Standard weithin bekannt. Der Freundeskreis habe sich zum Ziel gesetzt, die Schule mit ihren begrenzten Mitteln finanziell zu unterstützen, sei es bei Anschaffungen, Klassenfahrten oder Messebesuchen. Er überreichte drei Werkstattpreise für die besten praktischen Leistungen in der dreijährigen Berufsfachschule. Erich Willimsky vom Rotary Club Furtwangen-Triberg überreichte darüber hinaus einen Sonderpreis für den besten Berufsschulabschluss. Dieser Preis werde bereits zum fünften Mal vergeben. Damit solle gezielt die weitere berufliche Bildung der Preisträger unterstützt werden.

Preise vergeben

Es folgte die Ausgabe der Zeugnisse und der weiteren Preise. Anschließend hatten die Gäste die Gelegenheit, bei einem kleinen Imbiss auf diesen Erfolg mit den Absolventen anzustoßen. Die Verabschiedung war auch der Anlass für die Vergabe verschiedener Preise für sehr gute Leistungen. Den Preis für die beste berufspraktische Arbeit vom Freundeskreis der Schule erhielten bei den Uhrmachern Stefanie Pernsteiner, bei den System-Elektronikern Niklas Hettich und bei den technischen Produktdesignern Eden Kaufmann. Jonathan Baumann erhielt sowohl den Preis von Rotary für die Berufsfachschule, als auch den Preis für einen sehr guten Abschluss bei den technischen Produktdesignern. Einen Preis bei den Uhrmachern erhielt Stefanie Pernsteiner.

Lob für Leistungen

Bei den Industriekaufleuten erhielten Pon-Chai Kienzler, Monique Roigk, und Aleksandra Gardas einen Preis. Beim Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife im Bereich Technik Deborah Danner und Philipp Dyck sowie im Bereich Wirtschaft Thomas Lorenz und Manuela Nock. Ein Lob erhielten bei den Systemelektronikern Niklas Hettich, Uhrmacher Joshua Becker und Charles Breser, Berufskolleg David Siegel und Markus Hellenschmidt, Berufskolleg Fachhochschulreife Anika Kaltenbach und Pascal Walter, Industriekaufleute Julia Hettich, Alexandra Kern, Ronja Kienzler, Ferdinand Schmid, Lisa-Maria Seng und Celina Weißer.