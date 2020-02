von Stefan Heimpel

Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr lädt der Furtwanger Einzelhandel im Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach (VdU) am Freitag vor Palmsonntag, 3. April, zum „Oster-Night-Shopping“ ein. Verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr, Aktionen in den einzelnen Geschäften und ein gemeinsames Gewinnspiel mit interessanten Preisen kennzeichnen diesen Aktionstag.

„Oster-Night-Shopping – Furtwanger Einkaufsnacht mit Gewinnspiel“ überschreibt der VdU diesen Einkaufsabend, zu dem eine ganze Reihe Furtwanger Geschäfte einladen. Wie Christine Dorer von der Stadtverwaltung in der Vorstandssitzung des VdU mitteilte, wird man auch in diesem Jahr wieder an verschiedenen Stellen die bunten, von der Bregtalschule bemalten Osterhasen aufstellen.

Bregtalschüler bemalen Hasen

Die Schreinerei Müller stellt noch einmal zehn weitere von diesen Hasen her, die auch wieder von der Bregtalschule bemalt werden. Dabei ist angedacht, eventuell auch in den Ortsteilen mit diesen Hasen auf die Osteraktion des Unternehmervereins hinzuweisen. Der Furtwanger Einzelhandel lädt damit zum ausgiebigen Bummeln, Freunde treffen und Spaß haben ein.

Gewinnspiel mit Stempelkarte

Wie bei der Premiere im vergangenen Jahr bietet der VdU auch in diesem Jahr wieder ein Gewinnspiel mit Stempelkarten an: In allen beteiligten Geschäften erhält der Kunde an diesem Tag eine Stempelkarte. Die Veranstalter laden damit ein, am Freitag auf Tour durch die Furtwanger Geschäftswelt zu gehen.

Teilnehmer nicht zum Einkauf verpflichtet

Für die Teilnahme an der Verlosung benötigt man die Stempel aller beteiligten Geschäfte. Keineswegs, so macht der Einzelhandel deutlich, sollen die Besucher dabei sich verpflichtet fühlen, sich genauer umzusehen oder gar einzukaufen. Andererseits sei eine solche Tour eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu besuchen und hier ganz unverbindlich das Angebot zu studieren.

Die vollständig gestempelten Teilnahmekarten sind schließlich rechtzeitig vor der Verlosung am Mittwoch, 8. April, abzugeben.