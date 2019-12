von Stefan Heimpel

Im Ortschaftsrat Neukirch stellte Albert Kammerer die Anfrage, ob der Ortschaftsrat nicht einmal im Jahr den Seniorennachmittag unterstützen könnte, wie es aktuell aus Schönenbach gemeldet werde. Es wäre nett, wenn durch ein solches Engagement die Neukircher Senioren Wertschätzung von Seiten der Gemeinde erfahren, so Kammerer. Ortsvorsteher Rainer Jung machte deutlich, dass die Situation in Neukirch und Schönenbach nicht vergleichbar sei. Denn der Seniorennachmittag für Schönenbach und Linach werde nicht vom Ortschaftsrat, sondern von der Stadt Furtwangen veranstaltet und auch finanziert. Dieses Treffen der Senioren in Schönenbach sei im Schönenbacher Eingemeindungsvertrag vor mehr als 40 Jahren dokumentiert und festgeschrieben worden.

Damals andere Prioritäten

Jeder Ortsteil habe bei den Verhandlungen mit der Stadt seine Wünsche einbringen können. In Neukirch habe dazu beispielsweise der Bau der Schwarzwaldhalle gehört. Darüber hinaus müsse er feststellen, so Rainer Jung, dass diese Treffen und auch die Adventsfeier in Neukirch viele Jahre ohne Ortschaftsrat und Ortvorsteher funktioniert hätten. Er sei natürlich immer gerne zu diesem Treffen gekommen, wenn er eingeladen wurde, um damit auch die Wertschätzung gegenüber den Senioren deutlich zu machen. Auch künftig werde er einer solchen Einladung der Senioren gerne folgen.

Erwartungen unrealistisch

Offensichtlich habe sich nun, nachdem die bisherige Ansprechpartnerin altershalber ihre Aktivitäten eingestellt hat, in den Reihen der Senioren niemand gefunden, der dies weiterführen könne oder wolle. Erwartungen, dass der Ortschaftsrat und der Ortsvorsteher als Organisatoren und Sponsoren einspringen, seien unrealistisch.

Sorgen vor Nachahmern

Auch in Schönenbach sei im Übrigen nicht der Ortschaftsrat für die Veranstaltung verantwortlich, sondern die Stadt. Auch Ortschaftsrat Jochen Löffler machte deutlich, dass man im Ortschaftsrat immer Respekt und Anerkennung für die Senioren hege. Aber die Durchführung einer solchen Veranstaltung sei auf keinen Fall eine Aufgabe des Ortschaftsrates. In der Folge würden sonst noch viele andere Gruppierungen ähnliche Ansprüche stellen.

Immer weniger Bürger machen mit

Nicht zuletzt, so Rainer Jung, sei er auch jetzt schon in vielen Bereichen für Neukirch aktiv, er nannte unter anderem die arbeitsintensive Begleitung des Weihnachtsmarktes. Dabei werde es immer schwieriger, Unterstützung aus der Bevölkerung zu bekommen. Sowohl die Kuchenspenden als auch die Zahl der Helfer gingen beispielsweise beim Weihnachtsmarkt zurück. Wenn die Unterstützung noch weiter sinke, werde er sich auch aus dem jeweiligen Engagement zurückziehen. Monika Braun regte an, dass sich in den Reihen der Senioren jüngere Mitglieder finden lassen, die diese Aufgabe übernehmen.