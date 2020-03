Zu einem offenen Stammtisch hatte am Mittwoch der Ortsverbandsvorsitzende der CDU Gütenbach, Maurice Cazautet, ins Pfarrstüble eingeladen. Zwei der Kandidaten, die sich um das Landtagsmandat der CDU im Schwarzwald-Baar-Kreis bewerben, waren gekommen, um sich dem kleinsten Ortsverband vorzustellen.

Susanne Ciampa aus Unterkirnach ist Unternehmerin. Sie stehe dafür, klare Aussagen zu treffen und Stellung zu beziehen, auch wenn das nicht immer einfach sei, sagte sie. Raphael Rabe, Versicherungskaufmann aus Villingen, sei es wichtig, dass sich die CDU wieder stärker von den anderen Parteien abgrenze, betonte er in Gütenbach. Die Nominierung der Landtagskandidaten findet am Donnerstag, 19. März, in Bräunlingen statt.

Diskutiert wurde an diesem Abend auch die im April anstehende Wahl des neuen Bundesvorsitzenden. Unter den Anwesenden herrschte Einigkeit über den Favoriten, wie der Ortsverband mitteilte. Die anwesenden Ortsverbandsmitglieder sprachen sich demnach klar für Friedrich Merz aus und sehen in seiner möglichen Wahl zum Parteivorsitzenden eine große Chance für die CDU. Diesen Standpunkt wolle der Ortsverband Gütenbach, nach Rücksprache mit den nicht anwesenden Mitgliedern, in einem Brief an die Delegierten im Kreis zum Ausdruck bringen.