von Stefan Heimpel

Neu konstituiert hat sich nach den Wahlen im Mai der Linacher Ortschaftsrat. Er ist der einzige Ortschaftsrat in Furtwangen, bei dem es keine Änderung gab, denn angetreten zur Wahl waren nur die vier bisherigen Ortschaftsräte und wurden damit auch in ihren Ämtern bestätigt.

Aktive Ortschaftsräte sind wichtig

„Die alten sind die neuen“, meinte dann auch Bürgermeister Josef Herdner zu dieser Konstellation bei der Eröffnung der konstituierenden Ortschaftsratssitzung. Vor der Verpflichtung der Ortschaftsräte wies Bürgermeister Herdner auf verschiedene Punkte hin, etwa die Verschwiegenheit, aber auch die Tatsache, dass man bei den Beratungen immer das Wohl der Allgemeinheit in den Vordergrund stellen solle. Der Ortschaftsrat habe in den vergangenen fünf Jahren gezeigt, dass er gemeinsam für Linach aktiv war und gut zusammenarbeitet. Er habe viel umsetzen können, wofür er ausdrücklich dankte. Solch aktive Ortschaftsräte seien wichtig für die Weiterentwicklung der Teilorte.

Arno Ruf bleibt Ortsvorsteher

Nachdem Herdner die Verpflichtung mit Handschlag besiegelt hatte, folgte die Wahl des Ortsvorstehers. Amtsinhaber Arno Ruf wurde einstimmig bestätigt, zu seinem Stellvertreter gewählt wurde Robert Müller. Beide müssen noch in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 23. Juli, offiziell bestätigt werden. Auch die Geschäftsordnung wurde weitgehend übernommen, man bleibt in Linach auch bei dem Sitzungstermin am Donnerstag. Außerdem wird Barbara Ploetz auch künftig das Amt der Schriftführerin ausfüllen.

Überraschend viel erledigt

Zum Abschluss dieser zügig verlaufenen Sitzung dankte Ortsvorsteher Arno Ruf seinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Auch mit der Stadt Furtwangen und dem Rathaus habe es immer harmoniert. Man könne stolz sein, was man in den fünf Jahren erreichen konnte. Er habe die Projekte einmal zusammengetragen und sei selbst überrascht gewesen, wie viel in dieser Zeit geschehen sei. Sowohl die Gestaltung im Gemeindehaus wie die Einrichtung wurden verbessert und manches renoviert. Die Wasserleitung wurde erneuert und manches neu angeschafft. Sehr positiv sei die Beschriftung am Gemeindehaus, dessen Charakter man nun damit deutlich kennt. In der Ortsmitte rund um Kirche und Dorfgemeinschaftshaus sei ebenfalls einiges geschehen. Die Bauplätze wurden verkauft, die Trafo-Station zum Gemeindehaus verlegt und eine Straßenbeleuchtung mit LED eingerichtet. Auch ein Buswartehäuschen und vor allem auch ein Spielplatz konnten gebaut werden. Auch am Friedhof geschah einiges, so wurden ein barrierefreier Zugang geschaffen und ein Geländer installiert, wie es sich die Senioren gewünscht hatten. Sehr positiv sei auch die Kooperation mit den Vereinen. Bewährt hat sich eine Whatsapp-Gruppe für Linach. In jedem Haus wohnt mindestens ein Mitglied der Gruppe. Diese Methode der schnellen Information habe sich sehr gut bewährt.

Neue Bauplätze nötig

Weitere Aktionen waren beispielsweise eine Säuberungsaktion rund um die und in der Kirche. Gut angenommen wurden auch Flutlicht-Abfahrten am Skilift, und nicht zuletzt gab es einen Empfang für die neue Landtagsabgeordnete Martina Braun. Für die Zukunft gibt es weitere wichtige Themen, wie der Kanal-Anschluss für Linach, die Breitbandversorgung und das neue Feuerwehrfahrzeug, das Ende des kommenden Jahres geliefert werden könnte. Darüber hinaus, so Herdner, sei in Linach, wie in den anderen Ortsteilen und in der Stadt, die Schaffung neuer Bauplätze von Bedeutung.