Schönenbach vor 1 Stunde

Ortschaftsrat? Nein Danke. Darum will Wolfgang Kern sein Mandat jetzt doch nicht antreten

Überraschung im Gemeinderat: Der langjährige Kommunalpolitiker der Freien Wähler hat es zwar in den Ortschaftsrat von Schönenbach, aber nicht mehr in den Gemeinderat geschafft – und kündigt Konsequenzen an.