von Hans-Jürgen Kommert

Ringsum toben Gewitter, viele Gemeinden in nächster Umgebung erleben Hagelschlag und Starkregen am Freitagabend und in der Nacht. Einzig um den Stöcklewaldturm ist es beinahe zu ruhig, lediglich ein paar vereinzelte Regentropfen fallen.

Viele hundert Schaulustige bei Illuminierungen

Was schlecht für Wald, Wiesen und Grundwasser ist, ist umso besser für „Das kalte Herz“. Denn zum Open-Air-Kino hatten Katrin Volk und Blasius Willmann eingeladen. „Er hat die genialen Ideen und gemeinsam verwirklichen wir sie, wenn es machbar erscheint“, so Volk. So lockten beispielsweise die Illuminierungen des Turms zum Jahresende viele hundert Schaulustige an das beliebte Ausflugsziel – zu Zeiten, an denen ansonsten eher Ruhe herrscht.

Farbspiele an den Bäumen

Auch an diesem Freitag wäre normalerweise um 20 Uhr Schluss gewesen – doch erst nach 21 Uhr begann das eigentliche Schauspiel. Zunächst wurden die Farbspiele an den Bäumen der Umgebung des Wanderheims des Triberger Schwarzwaldvereins sichtbar. Und als es dann dunkel genug war, begann der Film, den Blasius Willmann zeigen wollte: Die neueste Verfilmung des Märchens „Das kalte Herz“, die 2016 in die Kinos kam.

Erlösung durch die Liebe

Der Film erzählt – frei nach Wilhelm Hauff – die Geschichte des armen Köhlers Peter Munk, der sein Herz dem Holländer-Michel gab und dafür ein steinernes, kaltes Herze erhielt. Erst die Liebe von Lisbeth erlöst ihn, nachdem diese zu Tode stürzte.

Donnergrollen in der Ferne

Die Düsterheit des Themas wird durch die recht dunklen, ebenso düsteren Farben des Films unterstrichen, die verstärkt wirkten durch die Illuminierung des Waldes in Violett- und Grüntönen. Faszinierend war aber dabei das Wetter: Ringsum erhellte sich immer wieder der Himmel durch Blitze, von Ferne hörte man Donnergrollen und jeder wartete auf den großen Guss – der aber bis auf wenige Tropfen ausblieb.

Fast 250 Besucher

„Keiner der fast 250 Besucher ist vorzeitig gegangen“, freuten sich die Veranstalter. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und die Veranstalter hatten auch eine Bar installiert, bei der es auch mal Cocktails wie „Lillet Wild Berry“ und ähnliche Getränke gab.