von Siegfried Kouba

Der Angelverein Furtwangen hat seine Hauptversammlung im Schönenbacher „Löwen“ abgehalten. Viele Gewässer werden betreut und gepflegt, aber verärgert waren die Petrijünger über verschiedene Gewässerverunreinigungen.

Über das 47. Vereinsjahr berichtete Schriftführer Mathias Rohrer. 36 Mitglieder hat der Verein, ein Jungfischer ist dazugekommen. 26 Aktive sind bei Fischfang und Unternehmungen wie dem Fischverkauf dabei. Gelungen sei das Anfischen am Hirschenweiher, neu war ein Informationsabend. Küche, Räucherstelle und Keller des Vereinsheims wurden saniert. Kopfzerbrechen bereitet der Klimawandel und Sturm Sabine deckte das Heimdach ab. Mathias Rohrer sprach die Datenschutzgrundverordnung an, die in die Vereinssatzung eingebaut wird.

Kleines Minus

Über ein Minus musste Kassenwart Peter Werner berichten, das aber noch aufgefangen werden könne. Für das kleine Manko gibt es verschiedene Ursachen, und Gedanken machen müsse man sich über Beitragserhöhungen. Dies gab auch Kassenprüfer Werner Falterer zu bedenken. Seit 30 Jahren seien die Mitgliedsbeiträge unverändert.

Gewässerbericht

Der Gewässerexperte Klaus Lachner betonte, dass naturbedingte Verunreinigungen nicht zu verhindern seien, wohl aber „die Sauerei“ einer Baggerarbeit im Bachbett. Bei Benachrichtigung hätte der Verein zuvor abfischen können. Er sieht die Stadt als Verpächter in der Pflicht. Nur zwölf Angler entnahmen den Pachtgewässern 70 Bachforellen und 20 Regenbogenforellen. In Grafiken wurden die Fänge dokumentiert, ebenso die Gästekarten im Verhältnis zum Bachforellenfang. Lachner warnte seine Kollegen vor den Forellenerkrankungen Virale Hämorrhagische Septikämie (VHS) oder die infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN).

Den Dank der Stadt überbrachte Anja Siedle, die die Arbeit des Vereins und die Teilnahme am Umwelttag lobte. Sie leitete die Entlastung des Vorstands und die Wahlen.

Wahlen

Vorsitzender wird künftig Mathias Rohrer sein. Er tritt die Nachfolge von Karlheinz Vollmer an. Die Kasse wird von Peter Werner weiter betreut und neuer Schriftführer ist Markus Rombach. Klaus Lachner bleibt Wasserwart, und Beisitzer wurde Patrick Schuler.

Ehrungen

Auszeichnungen für 25 Jahre Treue gab es für Johann Schwer und Andreas Biesemann, und mit Geschenken wurden Karlheinz Vollmer und Hansi Schwer bedacht. Einsatzfreudige Helfer gibt es beim Fischverkauf am Gründonnerstag, der am 9. April um 15 Uhr beginnt. Die Kunden können ökologisch sinnvolle Behälter mitbringen.