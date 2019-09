von Stefan Heimpel

Zum deutschlandweiten Tag der offenen Moschee am Feiertag, 3. Oktober, lädt auch der türkische Kulturverein Furtwangen in seine Moschee in der Kirnerstraße ein. Der Tag der offenen Moschee findet seit 1997 jährlich am 3. Oktober statt und soll zeigen, welche Beiträge Muslime zu einem friedlichen Miteinander in der Gesellschaft leisten.

1000 Moscheen nehmen deutschlandweit teil

Bundesweit nehmen rund 1000 Moscheen an der Aktion teil, die vom Koordinationsrat der Muslime organisiert wird. Die Moscheen laden zum gegenseitigen Kennenlernen und zu vorurteilsfreier Begegnung ein. Muslime, ihr soziales Engagement, ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, und damit auch ihre Religion, der Islam, sind längst zu einem festen Bestandteil des lebensweltlichen Umfeldes geworden.

Auch in Furtwangen tritt die Moschee und damit das religiöse Leben vieler Türken immer wieder in die Öffentlichkeit: immer mehr Bürger folgen den Einladungen beispielsweise zum öffentlichen Fastenbrechen oder zur türkischen Kirmes.

Aber auch in den Vereinen im oberen Bregtal, wo Türken auch schon Vorstandsposition besetzen, und nicht zuletzt auch in den Betrieben sind die türkischen Mitbürger, für die der Besuch der Moschee zum Alltag gehört, nicht mehr wegzudenken.

Führungen und Bewirtung

Nun sind am Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 15 Uhr alle Interessenten zur Moschee in die Kirnerstraße eingeladen. Es wird regelmäßige Führungen der Gebetsanlage geben, die in den letzten Jahren ausgebaut wurde. Bewirtet werden die Besucher einmal mehr mit einigen Kostproben aus der türkischen Küche. Und bei Kaffee oder Tee kann man mit den türkischen Mitbürgern gemütlich ins Gespräch kommen.