Der Gemeinderat hat eine Planung für einen möglichen Umzug des SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, ehemals Förderschule) an der Furtwanger Anne-Frank-Schule in das Gebäude der Friedrichschule beschlossen.

Fusionsbeschluss nicht mehr aktuell

Gleichzeitig war dies für den Gemeinderat die Gelegenheit, deutlich darauf hinzuweisen, dass aktuell die eigentlich schon beschlossene Zusammenlegung der beiden Grundschulen Anne Frank und Friedrichschule nicht mehr geplant ist.

Ursprung liegt im Jahr 2016

Im Vorfeld hatte der Gemeinderat bereits 2016 beschlossen, die weiterführenden Schulen am Standort Oberer Bühl zu konzentrieren. Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat nun eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die sich ausführlich mit der Schulraumsituation befasste.

Eine Zusammenlegung der beiden Grundschulen, der Friedrichschule (Bild) und der Anne-Frank-Schule, wird nicht mehr weiter verfolgt. | Bild: Markus Reutter

Steuerungsgruppe schlägt Verlegung in Friedrichschule vor

Diese Steuerungsgruppe sah jetzt als einzige aktuelle Maßnahme lediglich die Möglichkeit, das SBBZ (ehemals Förderschule) vom Ilben in das Gebäude der Friedrichschule zu verlegen. Nun empfahl die Steuerungsgruppe, dass diese Möglichkeit genauer untersucht wird.

Planer soll Bedarf und Kosten prüfen

So wurde nun vom Gemeinderat ein Planer beauftragt, den Raumbedarf und die Kosten zu untersuchen. Dabei wurde deutlich, dass dies keine Zusammenlegung ist, sondern das SBBZ weiterhin eine eigenständige Schule ist.

Forderung nach präzisem Auftrag

Hier forderte der Gemeinderat dann auch, dass der Auftrag an den Planer genau formuliert sein solle. So soll die räumliche Situation in der Friedrichschule für diese Verlegung überprüft werden und damit zum einen der Bedarf wie auch die Kosten ermittelt werden, meinte Ulrich Mescheder (UL). Dabei dürfe man auch die Folgekosten nicht aus dem Auge verlieren.

Zweifel am Sinn eines Umzugs

Roland Thurner (UL) bezweifelte den Sinn dieser Zusammenlegung. Das SBBZ arbeite eng mit der Anne-Frank-Grundschule zusammen und mit der Werkrealschule. Hier sei die räumliche Nähe vom oberen Pavillon der Ilben-Schulen zu diesen beiden Einrichtungen von Vorteil.

Künftig mit dem Bus zum Sport?

Man dürfe auch nicht vergessen, dass man bei einer Verlegung in die Friedrichschule die Schüler dann regelmäßig mit dem Bus in eine Sporthalle bringen muss, während sie bisher die Sporthalle am Ilben und die Jahnsporthalle zu Fuß erreichen können.

Skeptischer Blick auf Sparpotenzial

Roland Thurner ist überzeugt, dass mit einer solchen Verlegung an die Friedrichschule keinerlei Einsparung erreicht werde. Der obere Pavillon müsse weiter betrieben werden, denn hier ist die Heizung für den ganzen Schulkomplex untergebracht. Nach seiner Meinung könnte man das Geld für die Planung sparen und eher in die Sanierung der Anne-Frank-Schule investieren.

Heizung muss bald erneuert werden

Bürgermeister Josef Herdner brachte im Gegenzug ein, dass die Heizung der Anne-Frank-Schule zwar aktuell im oberen Pavillon untergebracht ist, in nächster Zeit aber voraussichtlich erneuert werden müsse und man unter diesem Aspekt auch neue Planungen durchführen könne.

Wirtschaftlichkeit als wesentlicher Punkt

Auf jeden Fall, so Ulrich Mescheder (UL), müsse sichergestellt sein, dass die Verlegung nicht noch mehr Kosten verursache als eine Sanierung am bestehenden Standort. Gerade die Wirtschaftlichkeit sei ein wesentlicher Punkt dieser Überprüfung, erläuterte Bürgermeister Josef Herdner. Diese Planung wurde nun vom Gemeinderat auch mit einer Gegenstimme beauftragt.

Grundschulfusion schon länger diskutiert

Einige Zeit lang wurde intensiv diskutiert, ob man die Anne-Frank-Grundschule und die Friedrichschule zusammenlegen sollte und könnte. Dabei war auch noch nicht geklärt, an welchem der beiden vorhandenen Standorte.

Bereits 2015 und 2016 hatte der Gemeinderat beschlossen, die beiden Grundschulen an einem Standort zusammenzuführen. Dafür sollte auch ein entsprechendes pädagogisches Konzept entwickelt werden. Die Zusammenlegung sollte dann zum Schuljahr 2019/2020 erfolgen.

Steuerungsgruppe geht von Grundschulfusion ab

Die Steuerungsgruppe hat aber inzwischen von diesen Plänen einer Zusammenlegung der Grundschulen Abstand genommen. Dies wurde nun von Bürgermeister Josef Herdner und auch dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Verlegung des SBBZ noch einmal klar formuliert.

Jetzt sollen Grundschulen doch eigenständig bleiben

Nach den jetzigen Plänen sollen also die beiden Grundschulen eigenständig erhalten bleiben. Eigentlich sollte diese Tatsache als weiterer Satz in den aktuellen Beschluss zum SBBZ.

Aber der Grundschulbeschluss ist noch in Kraft

Thomas Riesle (CDU) machte allerdings deutlich, dass es zu dieser Zusammenlegung der Grundschulen den offiziellen Beschluss des Gemeinderates von 2016 immer noch gebe. Deshalb müsse die Abkehr von dieser Zusammenlegung in einem eigenen Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Sitzungen vom Gemeinderat offiziell beraten und beschlossen werden. Allerdings nehme der Gemeinderat, so Ulrich Mescheder (UL), dies hiermit offiziell zur Kenntnis, dass eine Zusammenlegung der Grundschulen nicht mehr in der Planung ist.

Neuer Anbau für Anne-Frank-Grundschule bei Werkrealschule?

Anja Siedle (FWV) erinnerte daran, dass man als weitere Option in der Steuerungsgruppe auch die Möglichkeit ins Auge gefasst habe, die Anne-Frank-Grundschule in einigen Jahren in einem neuen Anbau bei der Werkrealschule unterzubringen. Hier könnten dann Synergien dieser beiden Schulen in einem gemeinsamen Gebäude genutzt und gleichzeitig die drei Pavillons am Ilben anderweitig verwendet werden.