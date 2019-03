von SK

Bündnis 90/Die Grünen haben die Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai gekürt. Für den Wahlkreis VI Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach wurden vier Kandidaten einstimmig gewählt.

Sozialwissenschaftlerin

Auf dem ersten Listenplatz steht Kordula Kugele (60), von Beruf Sozialwissenschaftlerin und als Dozentin an der Hochschule Furtwangen tätig. Sie wohnt in Furtwangen, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Für Bündnis 90/Die Grünen war sie für zwei Wahlperioden bis 2014 im Kreistag. Ihre Schwerpunkte sind die Klima- und Energiepolitik, Öffentlicher Personennahverkehr und die Gestaltung des demografischen Wandels.

Biobäuerin und Landtagsabgeordnete

Die Biobäuerin Martina Braun (58) aus Linach ist auf Platz 2 der Liste. Als direkt gewählte Landtagsabgeordnete vertritt sie den Wahlkreis seit 2016 in Stuttgart. Im Landtag ist sie Vorsitzende des Arbeitskreises Ländlicher Raum und Verbraucherschutz. Seit 2009 gehört sie dem Kreistag an. Braun ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Ihre Schwerpunkte sind insbesondere Landwirtschaft, Naturschutz sowie regionale Daseinsvorsorge.

Altenpfleger

Mit dem 56-jährigen verheirateten Altenpfleger Franz Heizmann aus Vöhrenbach kandidiert auf dem dritten Listenplatz ein grünes Urgestein. Bereits vor 30 Jahren war er damals mit 21 Jahren der jüngste Gemeinderat von Vöhrenbach. Seine Schwerpunkte sind gesunde, gentechnikfreie Lebensmittel, eine am Tierwohl orientierte, ökologische Landwirtschaft sowie erneuerbare Energien.

Kreisgeschäftsstellenleiterin

Claudia Filbert (37) aus Neukirch-Hexenloch kandidiert auf dem vierten Listenplatz. Filbert leitet die Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie ist verheiratet und hat mehrere Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet. Ihre Themen sind die Gleichstellung von Mann und Frau sowie Umwelt- und Tierschutz.

Die vier Kandidaten kommen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Gemeinsam liegt ihnen die Stärkung des ländlichen Raums und der Erhalt einer guten Infrastruktur im oberen Bregtal am Herzen.

Drei Wahlkampftermine bei Kaffee und Kuchen

Die Kandidaten trafen sich jüngst, um thematische Schwerpunkte und den Fahrplan für den Wahlkampf zu besprechen. Sie laden an drei Terminen zu Kaffee und Kuchen ein. Dort besteht die Möglichkeit, sie persönlich kennenzulernen und über Anliegen zu sprechen: Die Termine sind am Samstag, 4. Mai, im Uhrmacherhäusle in Vöhrenbach, am Freitag, 10. Mai, im Café "Bregoccino" in Furtwangen und am Samstag, 11. Mai, im "Dorfcafé" in Gütenbach. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.