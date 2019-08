Grün präsentiert sich in diesen Tagen das Rohrbacher Tal, wie Fotograf Andreas Müller mit seiner Kamera-Drohne zeigt. Doch der Schein trügt. Zwar feuchten gelegentliche Regenfälle die oberen Erdschichten an und versorgen die Gräser und kleineren Büsche mit ausreichend Feuchtigkeit, doch besonders Bäume mit tiefer liegenden Wurzeln bekommen nach wie vor zu wenig Wasser.

Der Juli war mit nur 59 Litern Regen pro Quadratmeter in Furtwangen extrem trocken. Er erreichte gerade 41 Prozent des langjährigen Durchschnittswertes, wie Bernward Janzing in seiner Wetterstation am Furtwanger Kussenhof feststellen konnte. Seit Anfang April fehlen inzwischen rund 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Um dieses Defizit aufzuholen müsste der August doppelt so viel Regen bringen wie normal. Deshalb tut der aktuelle Regen der Region gut und man sollte sich nicht allzu sehr darüber ärgern.