von Stefan Heimpel

Großer Umzug bei einem Tochterunternehmen der Furtwanger E. Wehrle GmbH in Österreich: Bernhardt Wasserzähler bezog neue moderne Räume in einem Neubau in Wiener Neudorf in Niederösterreich.

In Anwesenheit auch der Firmenleitung aus Furtwangen hat das Unternehmen kürzlich diesen Neubau offiziell in Betrieb genommen. Die Gäste konnten sich davon überzeugen, dass modernen Anforderungen in Forschung und Produktion Rechnung getragen wird.

Aufgrund der gestiegenen Auftragslage für die Wasserzähler bis hin zum modernen Funkwasserzähler entschied sich das österreichische Unternehmen für die Betriebserweiterung.

Seit 2001 im Industriezentrum Niederösterreich-Süd angesiedelt, wollte man auch in Zukunft hier bleiben: „Die Vorteile, die wir seit Jahren hier kennen, wollen wir auch nach unserem Umzug nicht missen. Hervorzuheben sind hier die gute Verkehrsanbindung, die Infrastruktur und die hervorragende Betreuung durch das Ecoplus-Team“, fasst Geschäftsführer Peter Mittner die Entscheidung zusammen.

Der Entwicklung von Bernhardt Wasserzähler sind am neuen Standort fast keine Grenzen gesetzt: Der Neubau selbst ist angemietet und ist genau auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten und doppelt so groß wie bisher, außerdem wurde er auch energieeffizient errichtet. Es wurden hellere Arbeitsplätze geschaffen sowie der Produktionsfluss klarer und übersichtlicher gestaltet. Ebenso wurde der Umzug genutzt, die Maschinen zu modernisieren.

600 000 Euro investiert

Die neuen Produktionsanlagen und -räume müssen sich den veränderten Bedingungen beim Wandel von mechanischen zu elektronischen Wasserzähler anpassen. Für Maschinen, Anlagen, Büroausstattung und weiteres Interieur im neuen Domizil hat Bernhardt 600 000 Euro investiert. Auch ein neuer, großzügiger Schulungsraum wurde dabei geschaffen.

Die Bernhardt Söhne GmbH ist der einzige Produzent von Wasserzählern in Österreich. Von mechanischen bis hin zu digitalen Wasserzählern werden alle Kunden-Wünsche erfüllt. Die neuen Funkwasserzähler können in ein digitales Netzwerk eingebunden werden und eignen sich optimal zur Fernablesung. Diesen Vorteil wissen nicht nur Wasserversorger, sondern auch Endkunden zu schätzen.

1845 in Wien gegründet

Die G. Bernhardt‘s Söhne GmbH wurde 1845 in Wien gegründet. Das Unternehmen hat schon in der Monarchie ab 1885 erste Wasserzähler gebaut und ist bis heute technischer Vorreiter.

1997 wurde mit dem Ruhestand der Eigentümerin das Unternehmen Bernhardt eine Tochter der Furtwanger E. Wehrle GmbH, die schon viele Jahre ebenfalls auf diesem Markt aktiv ist. 2001 zog das Unternehmen aus Wien aus Platzgründen nach Wiener Neudorf um. Vor drei Jahren investierte man in die modernste Prüfanlage für Hauswasserzähler in Europa. So ist die Eichung vor Ort in Österreich möglich. Zudem ist Bernhardt Wasserzähler offizielle EU-Prüfstelle.

Für Innovationen ausgezeichnet

Mit 26 Mitarbeitern machte das Unternehmen 2018 rund 6,5 Millionen Euro Jahresumsatz. 2018 wurde es für die Entwicklung der intelligenten Wasserzähler mit dem IoT Innovator-of-the-Year-Award in Barcelona ausgezeichnet. 2019 wurde Sensor Network Services in Kooperation mit G. Bernhardt mit dem eAward 2019 in der Kategorie Smart City und Infrastruktur ausgezeichnet. Geschäftsführer ist der Ingenieur Peter Mittner.