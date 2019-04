von Markus Reutter

Nachdem am Freitagabend ein altes Hofgebäude im Furtwanger Hohtal in Brand geraten war, war die Feuerwehr längere Zeit und auch noch am Samstag im Einsatz. Nachdem die Hauptlöscharbeiten bis Mitternacht erledigt waren, konnten einige Feuerwehrabteilungen abziehen. Die Nacht über war lediglich noch die Abteilung der Kernstadt vor Ort, um Glutnester zu löschen, informiert Einsatzleiter Jürgen Scherzinger.

Auch ein Abrissunternehmen wurde Samstagfrüh gegen 2 Uhr zu Hilfe gerufen, um mit einem Bagger Hausteile abzubrechen, damit die Feuerwehr an weitere Glutnester gelangte. Der Einsatz der Kernstadtwehr dauerte bis gegen 5.30 Uhr am Samstagfrüh.

Glutnester in der Zwischendecke

Doch kaum zurück, mussten die Feuerwehrleute der Kernstadt gegen 10.30 Uhr erneut zu dem Hof ausrücken. Eine Ecke des Dachbodens hatte sich erneut entzündet, erklärt Scherzinger. Mittels Einreißhaken wurde daraufhin die Zwischendecke zwischen Obergeschoss und Dachboden weiter abgetragen, um verbliebene Glutnester zu löschen.

Furtwangen Schwarzwaldhaus wird ein Raub der Flammen Das könnte Sie auch interessieren

Just am Samstagmittag kam es zu einem weiteren Feuerwehreinsatz in der Allmend­straße, als die Wehr zu dem Unfall des Traktors mit dem Güllefass gerufen wurde. Weil einige Einsatzkräfte der Kernstadtwehr bereits mit den Arbeiten am Hof im Hohtal beschäftigt waren, wurde zu dem Unfall in der Allmendstraße die Schönenbacher Abteilung hinzugerufen.

Brand bricht in der Garage aus

Zur Ursache des Hofbrands konnte die Polizei am Sonntag noch keine Ermittlungsergebnisse vorweisen. Wobei Scherzinger anmerkt, dass beim Eintreffen der Feuerwehr am Freitag die Garage im Erdgeschoss des Hauses in Brand stand, und sich das Feuer von dort auf das weitere Gebäude ausgebreitet habe.

Bei dem Gebäude handelt es sich um zwei Doppelhaushälften. Eine der Hälften sei weitgehend abgebrannt. Bei der anderen sei vor allem der Dachstuhl betroffen. Wobei die darunter liegenden Stockwerke durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Der Straßenabschnitt vor dem Gebäude wurde gesperrt. Grund sei die Gefahr, dass sich Fassadenteile lösen und auf die Fahrbahn stürzen könnten, so Scherzinger.