von Stefan Heimpel

Zur Begrüßung der Neuen“ gestaltete die Furtwanger Bregtalschule nun zum Beginn des neuen Schuljahres eine kleine Feier. Allerdings wurden nicht nur die Schulanfänger begrüßt, sondern darüber hinaus einige weitere neue Kinder und Jugendlichen und vor allem eine Reihe von neuen Mitarbeitern.

Sie alle hieß die Schulgemeinschaft willkommen. Eröffnet wurde das kleine Programm mit dem Mini-Musical der Schüler über die Geschichte einer Freundschaft. Das ganze spielte in Afrika. Da stehen natürlich immer viele verschiedene Tiere im Mittelpunkt. Konkret ging es um Giraffen und Zebras, die friedlich vor sich hin lebten. Allerdings waren beide davon überzeugt, dass sie die Besten sind. Und so gab es zwischen Giraffen und Zebras auch immer wieder Streit.

Freundschaft bewährt sich in der Gefahr

Doch plötzlich wurde es lebendig auf der Bühne, denn ein Löwe tauchte auf und die Tiere ergriffen die Flucht. Erschöpft schlief anschließend ein Giraffenbaby mitten in der Wildnis ein. Nachdem verschiedene Traumgeister um die junge Giraffe herum getanzt waren, wurde sie von einem kleinen Zebra geweckt. Doch auch da gab es gleich wieder eine Streiterei zwischen den beiden Tieren. Noch einmal tauchte der Löwe auf, und nun mussten die beiden zusammenhalten, bis sie in Sicherheit waren. Durch dieses Erlebnis zusammengeschweißt, wurden sie nun Freunde. Am Ende des Musicals mit viel Musik, Tanz und Gesang stand das große Freundschaftslied.

Rektor begrüßt Neulinge

Anschließend begrüßte Schulleiter Jürgen Dicke-Bonk wieder neue Schüler und Mitarbeiter. Er begann mit vier Jungen und Mädchen, die in den Schulkindergarten aufgenommen wurden. Fünf Schüler waren aus anderen Schulen an die Bregtalschule gewechselt, nicht zuletzt auch wegen des angebotenen Internats. Und schließlich gab es auch vier richtige Einschulungen von Erstklässlern, die ihre schulische Laufbahn begannen. Alle Neuen aus Kindergarten und Schule erhielten zur Begrüßung eine Schultüte. Diese gab es dann auch für die neuen Mitarbeiter.

Furtwangen Wenn die Taschenlampe den Sternenhimmel zum Klingen bringt: Spannendes Studentenprojekt für die Bregtalschüler Das könnte Sie auch interessieren

Neu zum festen Mitarbeiter-Stamm gehören Yasmin Koch, Carolin Ruf und Franziska Heins. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Jugendliche, die sich freiwillig in der Schule engagieren. Zum einen sind dies zwei europäische Freiwillige aus Russland und Turkmenistan sowie vier Teilnehmer eines freiwilligen sozialen Jahrs. Darüber hinaus sind aktuell drei Praktikanten an der Bregtalschule tätig. Drei Anerkennungspraktikanten absolvieren den letzten Schritt ihrer Ausbildung zur Erzieherin.

Sommerfest mit Musical

Im Gespräch erläuterte Jürgen Dicke-Bonk einige Vorhaben für das kommende Schuljahr. Ein Höhepunkt ist am 17. Juli ein Musical, das im Rahmen des Sommerfestes gemeinsam mit der Jugendmusikschule aufgeführt wird. Außerdem gibt es wichtige Änderung bei der Schülerfirma, die aktuell noch in einem Industriebetrieb untergebracht ist. Diese wechselt in die Bregvilla in der Wilhelmstraße, die ehemalige Stadtapotheke. Während im oberen Geschoss eine Wohngruppe untergebracht ist, belegt die Schülerfirma das Erdgeschoss. Neue Angebote sind geplant, vor allem soll mitten in der Stadt der Kontakt zur Bevölkerung intensiviert werden.