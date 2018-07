von Stefan Heimpel

Eine positive Bilanz zogen die Neukircher Vereine vom Dorfhock 2018. Nicht zuletzt spielte an beiden Tagen das Wetter mit.

„Vielleicht war am Sonntagnachmittag das Wetter sogar etwas zu gut“, meinte der Vorsitzende des in diesem Jahr zuständigen Schwarzwaldvereins, Dieter Kammerer. Es sei einfach nicht das Wetter für Kaffee und Kuchen gewesen. Ansonsten war die Resonanz sehr gut. Auch die kulinarischen Angebote wurden reichlich genutzt, das meiste war zum Ende des Festes so gut wie ausverkauft. Gut angenommen wurde die China-Pfanne an beiden Tagen sowie der Spießbraten am Sonntag, so das Resümee.

Bernhard Czmiel sorgt mit seiner Gruppe für die musikalische Unterhaltung. | Bild: Stefan Heimpel

Besonders gut war der Besuch am Samstagabend bei idealem Sommerfest-Wetter. Für die Unterhaltung sorgte in diesem Jahr Bernhard Czmiel mit seiner Gruppe Locker vom Hocker. Er war kurzfristig eingesprungen, nachdem die Gruppe der vergangenen Jahre Duo Cordial aus gesundheitlichen Gründen absagen musste.

Aber die Alternative mit einer ganz anderen musikalischen Ausrichtung kam beim Publikum ebenfalls sehr gut an. Am Sonntag ging es los mit dem Frühschoppen, zu dem wieder die Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte aufspielte. Hier servierte der Schwarzwaldverein Spießbraten als spezielles Dorfhock-Mittagessen.

Die Skizunft kümmert sich um den Bierwagen. | Bild: Stefan Heimpel

Die Vereine hatten sich beim Dorfhock damit die verschiedenen Aufgaben geteilt. Der Schwarzwaldverein beispielsweise betreute zusätzlich die Kuchentheke, wo man wieder mehr als 70 Kuchen-Spenden entgegennehmen konnte. Die Skizunft wiederum kümmert sich um den Bierwagen, die Feuerwehr um die übrigen Getränke und die Narren servierten die China-Pfanne. Das sind einige Beispiele dafür, dass die Vereine hier eng zusammenarbeiten. Am Ende wird der Erlös unter den Vereinen aufgeteilt – eine gute Tradition beim Neukircher Dorfhock.

Volle Konzentration ist bei diesem Gang mit einem gefüllten Tablett gefragt. | Bild: Stefan Heimpel

Ein beliebtes Angebot am Sonntag sind auch immer die Kinderspiele wie Stelzenlaufen, Sackhüpfen, ein Angelspiel und Dosenwerfen. Nicht ganz einfach war der Weg über die Slackline, der oft nur mit Unterstützung zu bewältigen war. Und am Ende gab es für die Kinder noch zahlreiche kleine Sachpreise.

Das Laufen über die Slackline ist kein ganz einfaches Unterfangen. | Bild: Stefan Heimpel

Kooperation mit Kino

Ebenfalls für die jungen Besucher wurde in Kooperation mit dem Gucklochkino am Sonntagnachmittag ein Film gezeigt. Und so bot der Dorfhock Neukirch wieder für alle Altersschichten ein gemütliches Festprogramm. Nicht zuletzt gab es wieder ein Schätzspiel. Dieses Mal war die Gesamtlänge der Gehwege in Neukirch gefragt. Die richtige Antwort hätte 2840 Meter gelautet. Am nächsten lag Jürgen Ambs mit 30 Meter mehr, gefolgt von Denise Kern und Klaus Waldvogel.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein