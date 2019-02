von Andreas Trenkle

Mächtig ins Zeug legte sich der Narrenclub Neukirch mit seinem Bunten Abend. In der vollbesetzen Schwarzwaldhalle war Programm für mehr als vier Stunden geboten – mit Sketchen, Tänzen und Musik. Zur Unterhaltung spielte das Duo Kaltenbrunn.

Gardetanz des Narrenballetts

Nach dem Einmarsch mit allen Akteuren zeigten die neun Frauen des Narrenballetts ihren Gardetanz. Erstmals dabei war Leonie Schneider. Abschied von der Truppe nahmen nach vier Jahren Nadine Biesemann, nach acht Jahren Angie Scherzinger und nach zwölf Jahren Martina Kosakiewicz.

Zugabe zu Ehren von Roswitha ­Schirmaier

Nach vielen Jahrzehnten nahm auch Roswitha ­Schirmaier Abschied vom Damenballett. Ihr zu Ehren tanzte das Ballett noch eine Zugabe mit „Aber bitte mit Sahne“.

Mit einem Tanz im Schwarzwälder Dschungel brillierte das Damenballett beim Bunten Abend des Narrenclubs Neukirch. | Bild: Andreas Trenkle

Reise durch den Schwarzwälder Dschungel

Zuvor hatte das Ballett unter der neuen Leitung von Fabienne Kosakiewicz eine Reise durch den Schwarzwälder Dschungel geboten. Zu einem extra Programmpunkt trat eine alte Garde auf, bestehend aus dem ehemaligen Ballett mit acht Frauen und zwei Männern. Sie boten einen Löwentanz von „The Lion sleeps tonight“ bis „The Lion King“.

Die alte Garde aus dem ehemaligen Ballett mit acht Frauen und zwei Männern boten einen Löwentanz zu Musik von "The Lion sleeps tonight" bis "The Lion King". | Bild: Andreas Trenkle

Hexenballett feiert die 70er Jahre

Das Hexenballett präsentiert sich im 70er-Jahre Stil, angesagt von Dieter-Thomas Heck (Jochen Straub). Mit Liedern wie „Daddy Cool“ und „Born to be alive“. Stefan Löffler glänzte als Tänzer Bobby Farell von der Band „Boney M“.

Hausschlüssel-Schlamassel auf der Bühne besungen

Als Bänkelsänger bewiesen sich einmal mehr Dieter Kosakiewicz, Eric Rombach, Joachim Ganter, Dirk Hofmeier und Stefan Dorer. Zu fünf bestehenden Melodien hatten sie eigene Texte mit Themen aus Neukirch geschrieben. So wurde „In the Army now“ von „Status Quo“ in „Im Armins Frau“ umgetextet. Es ging es um darum, wie Armin Rombachs Frau Carmen vergeblich ihren Haustürschlüssel suchte. Sie hatte diesen in einer Jacke. Diese war aber schon in der Altkleidersammlung gelandet, und sie suchte den Schlüssel sogar im Altkleider-Container.

Lustige Nebenwirkungen

In einer tollen schauspielerischen Einlage erläuterte Dr. Weiß (Stefan Dorer), dass es bei seinen Pillen nur gerüchteweise Nebenwirkungen gibt, obwohl er nach Einnahme der Tabletten von sämtlichen Nebenwirkungen betroffen war.

Diskrete Witze aus der kalten Sauna

In einem anderen Sketch war Stefan Dorer zusammen mit Marcel Scherzinger und Stefan Späth in der Sauna. „Und was in der Sauna gesprochen wird, bleibt in der Sauna“, sodass die erzählten Witze nur für die Hallenbesucher gedacht waren. Die Sauna war allerdings sehr kalt. Die Vermutung lag nahe, dass die an der Hallenheizung angeschlossen sein könnte.

Schrank als Herausforderung

In einem größeren Sketch versetzen die Narren das Publikum in eine Sendung mit Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka (Dirk Hofmeier). Er hatte mehrere Gäste eingeladen, unter anderem Carmen (Dieter Kosakiewicz) und Saskia Kienzler (Sven Hofmeier). Sie mussten auf der Bühne einen Schrank zusammenbauen, auch mit Bohrhammer und Motorsäge. Der Schrank war dann aber doch sehr krumm und schief.

Verfranst auf dem Flughafen

Bei einer Versteigerung ersteigerte Wolfgang Ganter (Berthold Ganter) seinen eigenen Koffer und wusste auch gleich eine Geschichte dazu. Nach zwei Wochen Urlaub war er auf dem Stuttgarter Flughafen erstaunt, was da an Umbauarbeiten so alles über die Bühne gegangen war. Als er beim Kaffeekauf in Franken bezahlen musste, war klar, dass er in der Schweiz gelandet war.

Jubelstürme löst Joachim Ganter mit seinem Gesang in der Rolle als Freddy Mercury aus. | Bild: Andreas Trenkle

Joachim Ganter rockt die Halle

Als Stargast trat Freddy Mercury (Joachim Ganter) auf. Mit seinem Outfit und Liedern wie „I want to break free“, „We will rock you“ und „We are the Champions“ brachte er die Halle zum Beben. Ein weiterer Sketch handelte vom Breitband-Ausbau. Carol Dolator (Stefan Späth) aus Polen war zusammen mit Uli Bärmann (Eric Rombach) beschäftigt, in der Hauptstraße Kabel zu verlegen. Auf die „faulen“ Arbeiter schimpfte Rolf Rosanski (Michael Schwär), der sich lieber von seiner Beate im Stuhl in eine andere Richtung drehen ließ. Bernhard Späth (Berthold Ganter) erzählte, wie er von der Straße einen Breitbandschacht gegraben hatte und danach feststellte, dass parallel schon ein Leerrohr liegt.

Narrenvorsitzender Uwe Kosakiewicz (links) bedankte sich bei seinem Vorgänger Sven Hofmeier mit einem Geschenk. | Bild: Andreas Trenkle

Dank an den bisherigen Narren-Chef Sven Hofmeier

Abschließend bedankte sich der Narrenclub-Vorsitzende Uwe Kosakiewicz bei seinem Vorgänger und jetzigem Stellvertreter Sven ­Hofmeier für seine sechs­jährige Tätigkeit.