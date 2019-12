Die Neukircher Kindergartenkinder erlebten die Weihnachtsgeschichte im Freiburger Mundenhof hautnah. Es roch nach gebratenem Fladenbrot, gerösteten Mandeln und nach Tieren, mit denen die biblische Szenen in Stationen nachgestellt waren.

Es ist ein beeindruckendes Erlebnis für die Kinder, die Weihnachtsgeschichte mit lebenden Tieren in orientalischer Atmosphäre zu erleben. | Bild: privat

Am Dorfbrunnen in Nazareth herrschte etwa eifriges Treiben, als die Gesandten des Kaisers Augustus auf Pferden eintrafen und die Leute aufforderten, sich an ihren Geburtsort registrieren zu lassen. Darunter auch Maria und Josef, die sich mit ihrem Esel auf die beschwerliche Reise machten.

Geschichte mit allen Sinnen erlebt

In Bethlehem angekommen fanden sie keine Unterkunft, bis ihnen ein Platz in einem Stall angeboten wurde. Dort wurde das Kind geboren, welches Maria in eine Futterkrippe legte. Die Hirten machten sie sich mit ihren Schafen auf den Weg zum Stall.

Auch am Hof von König Herodes, ist die Nachricht von der Geburt Jesus angekommen. | Bild: privat

Ebenso die Sterndeuter auf ihren Kamelen mit einer ganzen Karawane mit Pferden, Lamas, Alpakas und Eseln. Für die Neukircher Kinder war dies ein tolles Erlebnis, die Erzählung ganz anschaulich mit allen Sinnen zu erleben.